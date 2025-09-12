Prévisions météo du week-end en Algérie : temps et températures pour ce vendredi 12 septembre

Les prévisions météorologiques de ce vendredi 12 septembre annoncent une journée globalement calme sur l’ensemble du territoire national, mais avec quelques nuances régionales. Alors que le nord bénéficiera d’un ciel en grande partie dégagé, certaines zones devront composer avec des passages nuageux, tandis que le sud connaîtra des conditions plus instables en fin de journée.

Au nord du pays, Météo Algérie prévoit un ciel clair dans l’ensemble, offrant un temps agréable et ensoleillé pour la majorité des wilayas. Cependant, les régions de l’est connaîtront quelques passages nuageux, notamment sur les régions côtières et intérieures. Ces nuages resteront toutefois sans grande conséquence et ne devraient pas perturber la stabilité générale du climat. Dans les Hauts Plateaux du Centre, la journée sera marquée par un ciel parfois voilé, surtout durant l’après-midi, avant un retour progressif des éclaircies en soirée.

Au sud du pays, le temps s’annonce plus contrasté. L’Office national de la météorologie (ONM) annonce un ciel dégagé dans la matinée, mais l’évolution de la masse d’air apportera des nuages au fil de la journée. L’après-midi et la soirée seront particulièrement instables sur certaines régions. Le sud de Tindouf, la bande frontalière algéro-malienne, le nord de Tamanrasset ainsi que l’est du Sahara connaîtront des foyers orageux isolés. Ces orages locaux pourraient s’accompagner de pluies brèves, mais parfois intenses, rendant la vigilance nécessaire dans ces zones.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

En plus de ces prévisions, les services de Météo Algérie annoncent des températures relativement élevées pour ce vendredi 12 septembre. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 28 et 36 °C, offrant une chaleur modérée, parfois lourde dans l’après-midi.

Dans les régions intérieures, les températures maximales atteindront entre 27 et 40 °C, avec des pics de chaleur ressentis surtout dans les Hauts Plateaux. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront les températures les plus élevées du pays, avec des valeurs comprises entre 31 et 45 °C, notamment sur l’extrême Sud où la chaleur se maintiendra intense tout au long de la journée.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces wilayas

Par ailleurs, Météo Algérie a émis un bulletin de vigilance jaune pour ce vendredi, mettant en garde contre des pluies accompagnées d’orages sur plusieurs wilayas du sud. Les régions concernées sont In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Tindouf, Illizi et Adrar.

En plus de ces perturbations pluvieuses, les services de l’Office National de la Météorologie signalent également un risque de vents de sable sur les wilayas d’Adrar et d’In Salah. Ces vents, fréquents dans cette partie du Sahara, peuvent réduire la visibilité sur les routes et compliquer la circulation, notamment en milieu d’après-midi et en soirée.