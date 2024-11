Prévisions météo du week-end en Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce 29 novembre ?

Le week-end arrive enfin, mais il pourrait s’accompagner de quelques surprises météo. Ce vendredi 29 novembre, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps globalement stable sur la majeure partie du pays, avec cependant des pluies attendues par endroits.

Dans les régions du Nord, le ciel restera généralement dégagé, mais des passages nuageux pourraient apparaître, notamment sur le Centre-Est et l’Est, où des averses de pluies locales sont prévues, notamment sur les Aurès.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures du jour ?

Les températures maximales oscilleront entre 18 et 24 °C sur les régions côtières. À Tipaza, Météo Algérie prévoit 19 °C, tandis que Béjaïa, Annaba et Ténès afficheront 20 °C, et Tlemcen atteindra 24 °C.

Du côté des régions intérieures et des hauts plateaux, les maximales varieront entre 16 et 23 °C. À El Bayadh, le mercure descendra à 16 °C, tandis que Sétif enregistrera 18 °C. Blida atteindra 19 °C, Guelma montera à 20 °C et Mascara culminera à 21 °C.

Bulletin météo du 29 novembre : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Les régions sahariennes profiteront d’un temps agréable ce vendredi, selon les prévisions de Météo Algérie. Un ciel dégagé à partiellement voilé dominera sur l’ensemble du grand Sud, offrant des conditions idéales pour cette fin de semaine.

Du côté des températures, les maximales oscilleront entre 20 et 30 °C, marquant un contraste avec la fraîcheur relative enregistrée dans le Nord du pays. Plus précisément, le mercure affichera 24 °C à Ouargla et El Meniaa, tandis que Tindouf bénéficiera de températures légèrement plus élevées, avec 28 °C.

En bref

Ce vendredi s’annonce globalement agréable sur l’ensemble du pays. Au Nord, un ciel dégagé dominera, bien que des passages nuageux accompagnés de quelques pluies locales soient attendus sur le Centre-Est et l’Est, notamment dans les Aurès. Au Sud du pays, le ciel restera dégagé à partiellement voilé.