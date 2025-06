Prévisions météo du week-end en Algérie : canicule, vents, orages… quel temps prévoir ce 20 juin ?

Le week-end démarre enfin, offrant à chacun l’occasion de se détendre, que ce soit en bord de mer, au bord d’une piscine ou à l’ombre des forêts. Tandis que certains optent pour les plages et les baignades, d’autres préfèrent l’air frais des hauteurs ou les sorties en famille dans des espaces de loisirs. Mais avant d’organiser son week-end, un coup d’œil aux prévisions météo s’impose, car le ciel pourrait bien réserver quelques surprises.

Ce vendredi 20 juin 2025, les services de Météo Algérie annoncent un temps chaud, notamment sur l’extrême sud du pays. La chaleur gagnera en intensité le long de la frontière algéro-malienne, s’étendant jusqu’au cœur du Sahara central.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, l’un des rares pays au monde à dire NON aux OGM

Face à ces conditions extrêmes, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « canicule » dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et Adrar.

Mais la vague de chaleur ne s’arrête pas là. Dès samedi, les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla verront, elles aussi, le mercure grimper, avec un temps lourd et chaud prévu sur toute la zone reliant ces régions.

Plusieurs wilayas en vigilance ce week-end : alertes « pluies » et « orages » !

À ces températures élevées s’ajoutent d’autres phénomènes météo à ne pas négliger. L’ONM met en garde contre de violents vents attendus à In Salah, susceptibles de provoquer d’importants soulèvements de sable. Ces conditions pourraient fortement perturber la visibilité sur les routes et compliquer les déplacements.

Le sud algérien sera également sous surveillance ce week-end. Des averses orageuses risquent d’éclater dans plusieurs wilayas. Une vigilance jaune « pluie » et « orage » est en effet en vigueur à Tindouf, Béni Abbès, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam. Des orages localement forts pourraient accompagner ces perturbations.

En résumé, ce week-end s’annonce contrasté sur le plan météorologique entre forte chaleur, vents de sable et orages isolés. Il vaut mieux anticiper et adapter ses plans pour profiter pleinement des moments de détente, en toute sécurité.

ETUSA – Alger : quelles sont les nouvelles lignes pour aller à la plage cet été ?

Avec l’arrivée de la saison estivale, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) s’apprête à lancer un dispositif renforcé pour accompagner les habitants et les estivants tout au long de l’été. Dès ce samedi, un programme spécial été 2025 sera mis en place afin d’assurer une meilleure couverture du territoire et de simplifier les déplacements vers les plages, les lieux de loisirs et les quartiers animés de la capitale.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger lance son plan estival : 13 lignes de bus pour rejoindre les plages à petit prix !

L’ETUSA maintiendra l’ensemble de ses lignes habituelles avec une extension des horaires jusqu’à 1h du matin. Le service débutera chaque jour à 6h, couvrant ainsi une large amplitude horaire. En journée, 185 lignes resteront en activité, tandis que 23 lignes prendront le relais en soirée pour répondre aux besoins des noctambules.

ETUSA déploie 13 lignes spéciales pour rejoindre les plages

Dans le cadre de l’initiative Plan Bleu, qui vise à encourager l’accès aux plages par des moyens de transport collectifs, 13 lignes dédiées seront mises en service de 8h à 20h. Le tarif reste abordable, fixé à 100 DA pour un aller-retour, permettant aux familles de profiter du littoral sans se ruiner ni s’inquiéter du stationnement.

Ces dessertes relieront plusieurs quartiers de la capitale aux plages les plus fréquentées de la côte :

Douéra – Sidi Fredj

Khemis El Khechna – Plage de Boumerdès (via Ouled Moussa)

Hammadi – Boumerdès

El Harrach – Aïn Taya

Chevalley – Sidi Fredj

Haouch El Gazouz – Plage Kheloufi

Cité Abaziou 1 (Douéra) – Kheloufi

Cité Sidi M’hamed – Kheloufi

Aïn El Malha – Kheloufi

Chaibia – Kheloufi (via Birtouta)

El Kerrouche – Plage de Réghaïa (via la ville de Réghaïa)

Cité Mohamed Maouche – Aïn Benian

El Rahmania – Kheloufi, en passant par les quartiers Q22, Q23, Q25, 1.500 logements, Athmane Belouizdad et les 4.000 logements de Magtaa Khira.

Pour les amateurs de sorties tardives ou les familles souhaitant profiter de la fraîcheur du soir, des dessertes nocturnes seront également assurées entre 19h et 1h du matin. Ces navettes desserviront les Sablettes et la place Kittani, au départ de plusieurs points stratégiques, à savoir la place du 1er Mai, la place des Martyrs, Bachdjarah, Baraki, les Eucalyptus, Hammadi, Meftah et les Fusillés.