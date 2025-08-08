Prévisions météo du week-end en Algérie : canicule, pluies et vents de sable au programme ce 8 août

Le week-end tant attendu démarre, et avec lui l’envie de s’évader, de se reposer et de passer du temps en famille ou entre amis. Mais avant de planifier une sortie, mieux vaut jeter un œil aux prévisions météo. Ce vendredi 8 août, le ciel s’annonce capricieux avec un cocktail météorologique qui mêlera fortes chaleurs, orages, pluies et vents de sable dans plusieurs régions du pays.

La chaleur ne relâche pas son emprise sur le nord du pays. Météo Algérie maintient un Bulletin Météo Spécial (BMS) pour canicule, plaçant Chlef et Relizane en vigilance orange. Dans ces deux wilayas, le mercure grimpera jusqu’à 44°C en journée, un pic qui accentuera la sensation d’inconfort.

La chaleur touchera également d’autres régions, mais avec une intensité moindre. L’Office National de la Météorologie (ONM) place en vigilance jaune les wilayas de Mostaganem, Oran, Aïn Defla, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda et Annaba. Les températures y resteront élevées, appelant à la prudence, surtout pour les personnes vulnérables.

Météo Algérie : orages, pluies et vents de sable sur plusieurs wilayas ce week-end

Le ciel ne se contentera pas de la chaleur. Des pluies parfois orageuses s’inviteront dans plusieurs wilayas. L’ONM place en vigilance jaune les régions de Sidi Bel Abbès, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Mostaganem, Annaba, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Adrar, Saïda et Naâma.

En plus de la chaleur et des orages, le sud-ouest du pays devra composer avec un autre phénomène : les vents de sable. L’ONM a émis une vigilance jaune pour Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Ces vents pourraient réduire la visibilité et compliquer la circulation, notamment sur les axes routiers désertiques.

Alerte mondiale : l’OMM prévient des risques sanitaires liés aux chaleurs extrêmes

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) tire la sonnette d’alarme ! Les températures dangereusement élevées, de jour comme de nuit, menacent désormais des millions de personnes à travers le monde. Dans un communiqué publié jeudi, l’organisation insiste sur l’urgence de développer des systèmes d’alerte précoce et des plans d’action chaleur-santé capables de protéger les populations les plus vulnérables.

Des plans d’action pour sauver des vies

Engagée dans l’initiative « Alertes précoces pour tous », l’OMM collabore avec ses États membres et de nombreux partenaires à l’échelle internationale, nationale et locale. L’objectif est de renforcer la prévention, améliorer la préparation et mettre en place des dispositifs efficaces pour limiter les effets de la chaleur extrême sur la santé.

« La chaleur extrême est parfois qualifiée de tueur silencieux, mais avec les données et technologies actuelles, le silence n’est plus une excuse. Chaque décès lié à la chaleur peut être évité », a déclaré Ko Barrett, Secrétaire général adjoint de l’OMM.

L’OMM tire la sonnette d’alarme !

Les estimations montrent qu’entre 2000 et 2019, la chaleur a causé environ 489 000 décès chaque année, dont 45 % en Asie et 36 % en Europe. L’OMM reconnaît que le nombre réel est probablement plus élevé, car les maladies, blessures et décès liés à la chaleur restent largement sous-déclarés.

En milieu urbain, l’effet d’îlot de chaleur amplifie le risque, notamment pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Selon le programme européen Copernicus sur le changement climatique, juillet 2025 se classe comme le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, derrière 2023 et 2024. La température moyenne des océans atteint elle aussi un niveau historique, occupant la troisième place depuis le début des mesures.

Cette chaleur exceptionnelle alimente des incendies de forêt dévastateurs, provoquant des pertes humaines et une dégradation marquée de la qualité de l’air. Les conséquences touchent à la fois la santé, l’économie et l’environnement.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’OMM, la mise en place de systèmes d’alerte sanitaire contre la chaleur dans seulement 57 pays pourrait sauver près de 100 000 vies chaque année.