Prévisions météo du vendredi 30 août : entre pluie et soleil, quel temps prévoir ce week-end ?

Le week-end est enfin arrivé ! La météo de ce vendredi 30 août 2024 prévoit un temps contrasté sur l’ensemble du territoire national. Pour ces derniers jours de vacances, il faut se préparer à des risques d’orages, mais également à une vague de chaleur qui promettent d’affecter différentes régions du pays.

Sur les régions Nord du pays, la journée commencera sous un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, un ciel souvent voilé et pré-orageux marquera l’Ouest et le Centre-Ouest. Dans l’après-midi et en soirée, les régions intérieures, les Hauts Plateaux, et les Aurès pourraient observer des formations nuageuses cumuliformes, avec le développement de foyers orageux isolés, pouvant occasionner des averses de pluie locales.

Du côté des régions sahariennes, un ciel souvent voilé à localement nuageux dominera les régions du Sud-Ouest, notamment dans les zones de Tindouf et Béchar, ainsi que le Nord Sahara et les Oasis. Comme dans le Nord, des orages isolés pourraient se développer dans l’après-midi et en soirée, apportant quelques averses de pluie par endroits, principalement sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara. L’Extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, connaîtra également un ciel souvent voilé, avec un risque d’orages isolés et d’averses de pluie localisées.

Météo Algérie : temps chaud attendu ce week-end !

Dans les autres régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé, offrant une journée plus clémente. Toutefois, Météo Algérie prévoit des températures relativement élevées et un temps chaud, en particulier sur les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest. Les températures maximales oscilleront entre 32 et 38 °C sur les régions côtières, 34 et 43 °C sur les régions intérieures, et 36 à 46 °C sur les régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages persistant dans ces régions

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas ce vendredi 30 août. Cette alerte concerne les risques de pluies et d’orages dans diverses régions du pays.

Les wilayas placées en vigilance jaune « pluie » et « orage » incluent Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Relizane, Béni-Abbès, Msila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Chlef, Batna, Mostaganem, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Mascara, Oran et Béchar.