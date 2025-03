Prévisions météo du vendredi 14 mars : à quel temps s’attendre ce week-end ?

Alors que le printemps approche, les conditions météorologiques restent instables à travers le pays. Pluies, orages et vents violents persistent et devraient encore marquer la journée de ce vendredi 14 mars 2025.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs wilayas sont en vigilance jaune pour pluies et orages. Cette alerte concerne les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Tiaret, Tizi Ouzou, Chlef, Djelfa, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Boumerdès, Bouira, Mascara et Blida. Dans ces régions, la prudence est de mise, notamment sur les routes où les conditions de circulation pourraient être difficiles.

🟢À LIRE AUSSI : Viande importée au prix « fixe » de 1500 DA/KG : dans quelles wilayas se fait la vente directe ?

En parallèle, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « vents violents » les wilayas de Béni Abbès, El Méniaa, El Bayadh et Timimoun. Ces rafales pourraient réduire la visibilité et impacter les déplacements. Face à ces conditions, il est important de suivre les mises à jour météorologiques et d’adopter les précautions nécessaires pour éviter tout désagrément.

🟢À LIRE AUSSI : Climat extrême 2025 : l’Algérie enregistre la nuit de mars la plus chaude de son histoire

Le week-end s’annonce globalement nuageux sur l’ensemble des régions nord du pays, avec quelques pluies locales, parfois accompagnées d’averses orageuses. Dans les régions sahariennes, le ciel sera voilé sur le Nord Sahara et l’extrême Sud, tandis que le Grand Sud profitera d’un temps généralement dégagé.

Éclipse lunaire du 14 mars 2025 : un spectacle céleste illumine le ciel algérien !

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, une éclipse lunaire totale a offert un spectacle céleste visible depuis plusieurs régions du monde. En Algérie, l’événement a été partiellement observable, avec un début estimé aux alentours de 4h57 (heure locale), moment où la Lune était encore visible dans le ciel. Cependant, la totalité du phénomène n’a pas pu être admirée en raison du coucher de la Lune avant la fin de l’éclipse.

L’observation de ce type d’événement ne nécessite aucun équipement particulier. La Lune, lorsqu’elle traverse l’ombre de la Terre, prend une teinte rougeâtre, un phénomène fascinant qui s’apprécie parfaitement à l’œil nu. Pour une expérience optimale, il suffit de choisir un site dégagé avec une vue claire sur l’horizon ouest, avant le lever du Soleil. Les passionnés d’astronomie peuvent également utiliser des jumelles ou un télescope pour observer les moindres détails du disque lunaire et les subtilités des variations de luminosité.

🟢À LIRE AUSSI : La lune va rougir ce soir : À quelle heure observer l’éclipse lunaire en Algérie ?

Depuis des siècles, les éclipses lunaires intriguent et suscitent l’intérêt des astronomes. Elles offrent une occasion précieuse d’étudier les interactions entre la Terre, la Lune et le Soleil, tout en affinant les modèles astronomiques existants. Ce phénomène permet aussi d’analyser l’atmosphère terrestre à travers les reflets colorés visibles sur la surface lunaire.

Bien que cette éclipse lunaire totale n’ait été que partiellement visible en Algérie, elle reste un moment marquant pour les amateurs d’astronomie. La prochaine éclipse lunaire partielle observable dans le pays aura lieu le 7 septembre 2025, tandis que la prochaine éclipse totale se produira le 20 décembre 2029. D’ici là, le ciel réserve encore de nombreux spectacles à ne pas manquer.