Prévisions météo du vendredi 10 janvier : temps stable, mais un changement se profile à l’horizon !

Le week-end est enfin là, offrant une pause bien méritée après une semaine intense. C’est aussi le moment de planifier des sorties en famille ou entre amis. Pourtant, le calme météorologique des derniers jours pourrait laisser place à un bouleversement. Une perturbation atmosphérique se dessine à l’horizon et pourrait affecter plusieurs régions dès samedi. Voici les prévisions pour ce vendredi 10 janvier 2025.

L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des passages nuageux sur les régions nord du pays. Ces nuages pourraient s’accompagner de pluies sur les zones côtières et les régions intérieures du centre-est et du centre.

🟢 À LIRE AUSSI : Tendances du marché pétrolier aujourd’hui : quels impacts sur l’économie algérienne ?

Dans les régions sahariennes, les prévisions restent rassurantes. Le ciel s’annonce dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions idéales pour les activités en plein air. Ce contraste entre le nord et le sud rappelle les variations climatiques marquées du territoire algérien.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté mercure, les températures varieront en fonction des zones géographiques :

Régions côtières : Les maximales oscilleront entre 18 et 23 °C, offrant une ambiance fraîche, mais globalement agréable.

: Les maximales oscilleront entre 18 et 23 °C, offrant une ambiance fraîche, mais globalement agréable. Régions intérieures : Le thermomètre indiquera des valeurs comprises entre 13 et 22 °C, légèrement plus fraîches avec un ressenti hivernal accentué.

: Le thermomètre indiquera des valeurs comprises entre 13 et 22 °C, légèrement plus fraîches avec un ressenti hivernal accentué. Régions sahariennes : Les températures maximales atteindront entre 16 et 26 °C, maintenant une douceur caractéristique de cette saison.

Ainsi, ce vendredi s’annonce relativement calme et nous offre encore un répit pour profiter du plein air, mais la prudence reste de mise avec des conditions changeantes à l’horizon. En effet, l’ONM met en garde contre une perturbation qui pourrait toucher différentes régions dès samedi. Un suivi des bulletins météorologiques est recommandé, surtout pour les habitants des zones susceptibles d’être impactées par des pluies, des chutes de neige ou des vents violents.

Alerte météo : des conditions climatiques hivernales intenses dès samedi soir

Les régions du nord du pays se préparent à un bouleversement météorologique important. Dès samedi soir, une dépression atmosphérique marquera son arrivée avec des pluies abondantes, des chutes de neige significatives et une baisse notable des températures.

Selon les prévisions de Météo Algérie, cette perturbation active touchera les régions ouest, centre et est du pays, ainsi que le nord du Sahara. Les cumuls de pluie atteindront entre 40 et 50 mm, avec des pics locaux pouvant dépasser les 70 mm.

Des chutes de neige dès 800 mètres d’altitude

Des chutes de neige couvriront les hauteurs de l’est à partir de 800 à 1000 mètres d’altitude. Elles s’étendront progressivement vers les reliefs du centre et de l’ouest dans la nuit de dimanche.

De plus, le retour de la neige annonce une importante baisse du mercure. Les températures oscilleront entre 5 et 15 degrés dans les régions du nord, accompagnées d’un risque élevé de formation de gel, particulièrement durant les matinées et les nuits.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture temporaire des marchés aux bestiaux dans ces wilayas

Par ailleurs, les conditions maritimes se dégraderont également. Les vents, dépassant les 50 km/h, rendront la mer agitée, ce qui pourrait perturber les activités maritimes et côtières.