Prévisions météo du samedi 26 avril : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans plusieurs régions

Les services de météorologie annoncent un temps contrasté pour ce samedi 26 avril 2025, entre ciel dégagé en bord de mer et instabilité orageuse à l’intérieur du pays. Si vous comptez organiser une sortie ou planifier une activité en extérieur, voici ce que vous devez savoir pour anticiper les caprices du ciel.

Dès les premières heures de la matinée, le soleil brillera généreusement sur les régions côtières du nord, offrant des conditions idéales pour une promenade en bord de mer ou un moment de détente en plein air. En revanche, les régions intérieures devront faire face à un temps plus agité : des orages localisés accompagnés d’averses sont attendus dans l’après-midi. Une prudence accrue s’impose.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 et moutons importés : les autorités alertes sur les fausses rumeurs

Côté températures, la douceur régnera sur les côtes avec des maximales oscillant entre 21 et 25 degrés Celsius. À l’intérieur, les thermomètres afficheront entre 23 et 30 degrés, sous un ciel plus changeant. Quant aux vents, ils pourraient souffler jusqu’à 40 km/h dans plusieurs régions, renforçant localement la sensation de fraîcheur en altitude.

Au sud, la météo conserve son caractère habituel. Un soleil généreux dominera la journée sur l’ensemble des wilayas sahariennes. Les températures, elles, grimperont avec des pointes allant de 32 à 44 degrés. Les vents souffleront atteignant parfois 40 km/h.

Alerte météo pour ce samedi : orages et pluies attendus dans plusieurs wilayas !

Ce samedi 26 avril 2025, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas pour des risques d’orages, tandis qu’un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) reste en vigueur dans certaines régions, en raison de fortes pluies.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Souk-Ahras, Tissemsilt, Béni Abbès, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Constantine, Khenchela, Médéa, Biskra, Bouira, Mascara et Béchar. Cette situation météo instable pourrait entraîner des précipitations soudaines, des rafales de vent et une baisse temporaire de la visibilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Béchar : Tebboune inaugure un complexe sportif et lance de grands projets

Dans le même contexte, l’ONM avait diffusé vendredi un BMS de niveau 2, alertant sur des épisodes pluvieux intenses. cette alerte orange concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, ainsi que les parties nord de Naâma, d’El Bayadh et de Laghouat. Les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40 millimètres. Le phénomène a débuté vendredi à 14h et se poursuivra jusqu’à 3h du matin ce samedi.

Face à ces prévisions, il est important de rester vigilants. Il est également conseillé de suivre régulièrement les bulletins météo de mise à jour de l’ONM, disponibles en ligne sur le site ou via les canaux officiels.