Prévisions météo du samedi 14 décembre : froid, pluie, neige… Quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques annoncent l’arrivée de conditions hivernales sur plusieurs wilayas à partir de ce samedi 14 décembre. Selon les modèles numériques, les régions de l’Est seront les plus touchées, avec des précipitations, une baisse des températures et même des chutes de neige sur les hauteurs.

Dès ce samedi après-midi, des pluies toucheront les régions du Centre et de l’Est. Ces risques de pluies concernent les particulièrement les régions côtières, comme Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou et Alger. Ne dépassant pas les 10 mm par endroit, ces précipitations se poursuivront jusqu’au lundi, affectant principalement les côtes et l’intérieur de l’Est.

Dans les zones montagneuses situées à plus de 1200 mètres d’altitude, les premières neiges de la saison sont attendues dans la nuit de lundi à mardi. Ces chutes marqueront le retour des conditions hivernales dans ces régions.

La météo en Algérie : temps stable à l’Ouest et au Sud du pays !

Alors que l’Est connaîtra ces perturbations, l’Ouest du pays profitera de conditions plus clémentes. Le ciel y restera dégagé et ensoleillé. Toutefois, les zones intérieures, les hauts plateaux de l’Ouest et la région des Aurès seront touchés par des gelées matinales, rappelant le froid hivernal.

De même pour les régions sahariennes de notre grand Sud, avec un temps relativement stable et ensoleillé qui marquera l’ensemble des régions ce samedi.

Le temps en Algérie ce samedi : les températures en baisse !

Le froid s’installe progressivement sur tout le territoire, avec des températures minimales particulièrement basses. Dans les wilayas du Sud, comme Naâma, El Bayadh et Méchria, les températures nocturnes chuteront jusqu’à -2 °C. Dans le Nord, des wilayas telles que Constantine, Sétif, Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arréridj verront leurs températures osciller entre -1 °C et 0 °C.

Sur les zones côtières, les températures minimales vont varier entre 4 °C et 6 °C. En journée, les maximales atteindront entre 18 °C et 20 °C sur le littoral et se situeront entre 14 °C et 18 °C dans les régions intérieures.

L’hiver s’installe progressivement en Algérie !

Ainsi, ces prévisions confirment l’installation progressive de l’hiver en Algérie. Les conditions climatiques varieront selon les régions, avec des pluies et des températures basses à l’Est, tandis que l’Ouest bénéficiera de journées ensoleillées malgré des nuits froides.

Pour ceux qui apprécient les paysages enneigés ou les balades hivernales, cette période offre une opportunité idéale pour admirer les premières neiges dans les régions montagneuses du pays.