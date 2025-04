Prévisions météo du mercredi 23 avril : alerte pluies et orages dans plusieurs régions de l’est !

La météo de ce mercredi 17 avril a offert un visage contrasté selon les régions du pays. Alors que les régions côtières profiteront d’un ciel dégagé et d’une ambiance printanière, plusieurs wilayas de l’intérieur, notamment celle de l’est, feront face à des averses locales en cours d’après-midi.

Dès les premières heures de la journée, les habitants du nord profiteront d’un temps clair et ensoleillé. Les conditions météorologiques resteront stables jusqu’à la mi-journée. Mais au fil des heures, le ciel s’est couvert sur les hauts plateaux et dans certaines régions intérieures, particulièrement dans l’est du pays, où des épisodes pluvieux sont à prévoir.

D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna et Oum El Bouaghi. Dans ces régions, des vents violents pourraient aussi impacter les prévisions météo de cette journée.

Coté mercure, les températures resteront douces sur la façade maritime, avec des maximales comprises entre 21 °C et 28 °C. Au niveau des régions intérieures, les valeurs baisseront légèrement, se maintenant entre 20 °C et 25 °C. Des vents modérés ont soufflé par endroits, atteignant jusqu’à 40 km/h dans certaines localités du nord, sans toutefois perturber significativement les conditions climatiques.

Météo Algérie : qu’en est-il des régions de notre grand sud ?

Plus au sud, le scénario se révèle bien différent. Le soleil régnera en maître sur l’ensemble des régions sahariennes, où la chaleur se fera ressentir. Le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 42 °C. Le vent, bien présent lui aussi, soufflera jusqu’à 50 km/h.

Face à ces conditions météorologiques variées, les services de météorologie appellent à la prudence, spécialement dans les wilayas exposées aux vents et aux précipitations. Cette alternance entre ciel serein et perturbations locales rappelle la variabilité du climat algérien à cette période de l’année qui marque la transition entre l’hiver et l’été. Les prochains jours pourraient réserver d’autres surprises météorologiques, qu’il faut surveiller de près.

Patrimoine mondial : l’Algérie prépare le classement des tombeaux royaux numides à l’UNESCO

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la valorisation de son riche héritage historique. Parmi les dossiers les plus emblématiques en cours de finalisation, celui des tombeaux royaux de Numidie devrait être proposé à l’UNESCO pour inscription au patrimoine mondial de l’humanité dès l’année prochaine, a annoncé le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou.

Ces monuments funéraires exceptionnels, véritables témoins de la grandeur de la civilisation numide, sont répartis à travers plusieurs wilayas du pays, comme Batna, Constantine, Tipasa, Aïn Témouchent, Tiaret ou encore Tamanrasset, ils racontent l’histoire millénaire des rois numides et de leur architecture monumentale.

Ce projet figure parmi les onze dossiers inscrits sur la liste indicative nationale que l’Algérie entend soumettre progressivement à l’UNESCO. Le classement de ces tombeaux marque une volonté affirmée de rattraper le retard accumulé dans la reconnaissance internationale du patrimoine algérien, matériel comme immatériel.

Le ministre a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan d’action quinquennal 2025-2029, visant à inscrire davantage de sites culturels, naturels et mixtes sur la liste du patrimoine mondial. Le dossier des tombeaux royaux revêt une importance particulière, non seulement pour leur valeur archéologique et historique, mais aussi pour leur potentiel scientifique, touristique et éducatif.

L’objectif affiché des autorités culturelles est double : protéger ces sites fragiles tout en les intégrant dans une dynamique de valorisation touristique et culturelle, en accord avec les standards de l’UNESCO. Car au-delà du prestige symbolique d’un classement mondial, il s’agit aussi de faire de ce patrimoine une ressource vivante, ancrée dans le présent et tournée vers l’avenir.