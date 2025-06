Prévisions météo du mercredi 18 juin : alerte à la canicule dans plusieurs régions du pays

L’Algérie continue de suffoquer sous des températures élevées ce mercredi 18 juin 2025. La saison estivale, bien installée, s’annonce particulièrement chaude cette année. L’Office national de la météorologie (ONM) met en garde contre une vague de chaleur intense qui frappera plusieurs régions du pays.

Selon le dernier bulletin de Météo Algérie, placé au niveau de vigilance jaune « canicule », les wilayas d’Adrar, In Salah, In Guezzam, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar enregistreront des pics de chaleur remarquables. Les prévisions annoncent un temps particulièrement chaud le long de la frontière algéro-malienne, s’étendant jusqu’au centre du Sahara.

Mais ce n’est pas tout. Météo Algérie a également émis une alerte jaune « orage » pour un grand nombre de wilayas. Parmi elles, on retrouve Sidi Bel Abbès, El Oued, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béni Abbès, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, El M’Ghair, Khenchela, Biskra, Saïda, Naâma, Ouled Djellal et Béchar. Des averses parfois orageuses pourraient donc surprendre les habitants dans ces régions, malgré une dominante de ciel dégagé ailleurs dans le pays.

En cas de canicule, quels sont les réflexes essentiels pour protéger son véhicule ?

Au-delà de l’inconfort ressenti sous le soleil, cette vague de chaleur impacte aussi les véhicules. Face à la canicule, protéger sa voiture devient une nécessité. Quelques gestes simples permettent d’éviter les désagréments causés par une exposition prolongée au soleil.

Premier réflexe : chercher l’ombre. Stationner son véhicule à l’abri du soleil réduit considérablement la montée en température de l’habitacle. Lorsque cette option s’avère impossible, l’usage de pare-soleil sur le pare-brise et les vitres latérales s’impose. Ces accessoires permettent de limiter l’accumulation de chaleur et préservent les équipements intérieurs.

Pour aller plus loin, certains conducteurs optent pour des couvertures réfléchissantes à placer sur les sièges ou le tableau de bord. Cette protection supplémentaire diminue l’impact du rayonnement solaire sur les surfaces sensibles de la voiture.

Autre astuce : laisser les vitres légèrement entrouvertes afin de favoriser une circulation de l’air minimale. Toutefois, cette méthode demande de la prudence, notamment dans les zones urbaines, dans le but d’éviter tout risque de vol. Il s’agit ici de trouver un équilibre entre sécurité et confort thermique.

Avant de démarrer, ouvrir les portières pendant quelques minutes permet à l’air brûlant de s’échapper, rendant l’intérieur de la voiture nettement plus respirable. Ce simple geste améliore instantanément le confort de conduite, surtout lorsque le thermomètre dépasse les 40 °C.