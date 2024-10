Prévisions météo du mercredi 16 octobre : entre pluie et canicule, quel temps prévoir aujourd’hui ?

Le bulletin météo de ce mercredi 16 octobre 2024 révèle un temps contrasté sur l’ensemble du territoire national, avec des épisodes de pluie dans certaines régions et une vigilance canicule dans d’autres. Dans cet article, découvrez les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour mieux anticiper les conditions météorologiques de la journée.

Dans l’Ouest du pays, la journée débute sous un ciel dégagé, mais des nuages feront leur apparition progressivement en fin de matinée. Des cellules orageuses pourraient se former dans les régions intérieures et sur les hauts plateaux, apportant des pluies locales par endroits.

🟢 À LIRE AUSSI : Kidnapping et meurtre de 4 hommes à Mascara : la suspecte principale arrêtée

Pour les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie prévoit un ciel partiellement voilé, ponctué de quelques éclaircies. Néanmoins, les nuages seront plus denses sur les hauts plateaux et dans la région des Aurès, où des averses occasionnelles pourraient se manifester.

Quant aux régions sahariennes, le bulletin de l’ONM indique un ciel voilé à couvert, notamment sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara et la région des Oasis, avec des risques de pluies locales. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel plus clément, alternant entre dégagement et voile partiel.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces régions !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont émis une alerte jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages » pour plusieurs wilayas.

🟢 À LIRE AUSSI : Naâma : 13 morts et 25 blessés dans deux accidents de la route

Cette alerte concerne particulièrement les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’Sila, Tiaret, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Batna, Djelfa, Illizi, El-Bayadh, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Boumerdès, Bouira, Ouled Djellal et Blida.

Canicule en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

En ce qui concerne les températures, l’ONM annonce des maximales comprises entre 25 et 35 °C sur les régions côtières, entre 22 et 35 °C sur les régions intérieures, et jusqu’à 42 °C dans les régions sahariennes.

Cependant, Météo Algérie maintient les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf sous vigilance jaune pour des risques de « canicule ».