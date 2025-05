Prévisions météo du mardi 6 mai : vents violents et vents de sable attendus dans ces wilayas !

Les services de Météo Algérie annoncent un temps contrasté pour ce mardi 6 mai. Tandis que le soleil dominera dans plusieurs régions du pays, certaines wilayas enregistreront des averses dans l’après-midi, notamment à l’est, alors que certaines régions du sud feront face à des vents violents et des soulèvements de sable.

Dans le nord du pays, les conditions s’annoncent globalement clémentes. Le ciel restera dégagé durant la matinée, avec une météo ensoleillée sur les régions côtières. En revanche, les régions de l’intérieur passeront progressivement d’un temps ensoleillé à un temps pluvieux à partir de la mi-journée.

Les températures sur le littoral oscilleront entre 26 et 28 °C, offrant une ambiance printanière agréable. À l’intérieur du pays, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 22 et 28 °C, avec des vents modérés soufflant jusqu’à 30 km/h.

Vigilance jaune « orage » dans ces wilayas de l’est !

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce mardi 6 mai, un bulletin d’alerte concernant de fortes perturbations climatiques attendues dans plusieurs régions du pays. Des pluies orageuses accompagnées de vents puissants soufflant avec soulèvement de sable sont à prévoir cet après-midi.

Selon Météo Algérie, les wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa et Khenchela connaîtront des orages parfois intenses. Les précipitations débuteront à partir de 15h et devraient se poursuivre jusqu’à minuit. Des cumuls significatifs pourraient être enregistrés localement.

Météo Algérie : quel temps prévoir au sud du oays ce mardi ?

Au sud, le ciel sera plus chargé. La météo de ce mardi connaitra un temps partiellement nuageux. Mais malgré cette couverture nuageuse, la chaleur persistera : les températures varieront entre 30 et 42 °C. Des vents plus soutenus, atteignant les 50 km/h, balaieront certaines zones, pouvant provoquer des soulèvements de sable localisés.

D’ailleurs, les services de l’ONM annoncent des vents forts accompagnés de soulèvements importants de sable sur les wilayas de Béni Abbès et Tindouf. Ce phénomène débutera également vers 15h et devrait s’estomper aux alentours de 21h. Ces conditions pourraient fortement réduire la visibilité sur les routes et perturber la circulation.

Face à ces prévisions, Météo Algérie recommande la vigilance et la prudence lors des déplacements. Il est aussi important de suivre attentivement les mises à jour météorologiques des services de l’ONM concernant l’évolution de la situation météorologique.