Prévisions météo du mardi 29 octobre : alertes pluies et vents violents dans plusieurs régions !

Ce mardi 29 octobre 2024, le temps s’annonce instable dans plusieurs régions du pays, avec des vents violents, des passages nuageux et des averses orageuses par endroits, d’après les prévisions de Météo Algérie. Voici un aperçu détaillé de ce qui attend chaque région.

Les régions de l’Ouest connaîtront un ciel passagèrement nuageux, accompagné de quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, notamment sur les régions côtières et intérieures. Une amélioration est toutefois attendue en soirée, laissant place à un ciel plus dégagé.

Dans le Centre, un ciel dégagé à partiellement voilé sera au rendez-vous. Cependant, des passages plus nuageux se manifesteront principalement sur le Centre-Est, avec quelques pluies, pouvant se transformer en averses orageuses, surtout au niveau des hauts plateaux.

Pour ce qui est des régions Est, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble. Ainsi, le temps devrait rester relativement calme.

Au niveau des régions sahariennes, un ciel partiellement nuageux prévaudra sur le Nord Sahara et les Oasis, avec quelques averses orageuses possibles, surtout dans le Nord Sahara. Quant aux autres régions sahariennes, elles bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : températures en légère hausse ce 29 octobre !

Ce mardi, les températures affichent une légère hausse, avec des maximales comprises entre 26 et 30 °C sur les régions côtières, entre 19 et 30 °C dans les régions intérieures et entre 20 et 38 °C sur les régions sahariennes.

Vents violents, pluies et orages : plusieurs wilayas en alerte ce mardi !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie annoncent des conditions météorologiques perturbées ce mardi, avec des alertes en vigilance jaune pour de fortes rafales de vent et des risques d’orages dans plusieurs wilayas.

L’ONM place en vigilance jaune « vent violent » plusieurs wilayas du Sud-Ouest du pays. Cette alerte concerne les régions de Tindouf, Béni Abbès, Béchar, Timimoun, El Meniaa, El Bayadh, Naâma, et Laghouat.

La pluie et les orages devraient également persister dans plusieurs wilayas, d’après l’Office National de Météorologie (ONM), qui place en vigilance jaune les wilayas de Sidi Bel Abbès, Laghouat, Relizane, Ghardaïa, Tiaret, Mostaganem, Tindouf, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Meniaa, Saïda, Mascara et Oran.