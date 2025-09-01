Prévisions météo du mardi 2 septembre : canicule et pluies orageuses au rendez-vous aujourd’hui !

Le mois de septembre s’ouvre sur une météo contrastée en Algérie. Alors que certaines wilayas affrontent encore une chaleur caniculaire, d’autres verront le retour des pluies et des orages dès ce mardi 2 septembre 2025. Les prévisions de Météo Algérie annoncent une journée marquée par des conditions très variables d’une région à l’autre.

Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions du Centre et de l’Ouest profiteront d’un temps généralement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, dans la matinée, quelques passages nuageux viendront couvrir les régions côtières et intérieures du Centre-Est, accompagnés de pluies éparses. À l’Est, le ciel restera voilé à localement couvert, avec des averses orageuses parfois soutenues sur les régions côtières et intérieures. Les conditions devraient toutefois s’améliorer progressivement en fin d’après-midi.

Les régions sahariennes connaîtront dans l’ensemble un ciel dégagé. Quelques foyers orageux isolés pourraient toutefois se développer dans l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara central. Ces cellules orageuses risquent d’occasionner des pluies locales dans la soirée.

Météo Algérie : vigilance jaune « canicule » dans ces wilayas

Le mercure affichera des valeurs très variées selon les régions. Sur les côtes, les maximales oscilleront entre 27 et 33 °C, tandis que les zones intérieures enregistreront des températures comprises entre 24 et 36 °C. Dans le Sud, la chaleur restera intense avec des valeurs atteignant 47 °C dans certaines wilayas. Météo Algérie a d’ailleurs placé Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah en vigilance jaune « canicule », annonçant ainsi un temps chaud le long de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central.

Les services météorologiques ont également annoncé une mer agitée ce mardi. Des vagues dangereuses toucheront la bande côtière allant d’Arzew à Marsa Ben M’hidi. La prudence est donc recommandée aux pêcheurs et aux usagers de la mer.

Alerte pluies orageuses attendues dans plusieurs wilayas du pays !

En outre, Météo Algérie a placé de nombreuses wilayas en vigilance jaune pour pluies orageuses ce mardi 2 septembre. Cette alerte météo concerne les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Tébessa, Khenchela, Oum El-Bouaghi, Batna, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzem.

D’autres wilayas, comme Sétif, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Biskra, El M’Ghaïr et Ouled Djellal, connaîtront, elles aussi, des orages au cours de la journée, selon le bulletin météorologique de l’ONM.

Entre chaleur étouffante dans le Sud et retour des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du Nord et de l’Est, la météo en Algérie confirme que septembre s’annonce aussi instable que surprenant. Une situation qui rappelle que le passage de l’été à l’automne s’accompagne souvent de contrastes marqués dans les conditions climatiques. Cependant, il est important de consulter régulièrement les bulletins météo de l’ONM pour rester à jour avec l’évolution de la situation météorologique.