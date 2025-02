Prévisions météo du mardi 18 février : alertes vents violents et pluies dans plusieurs régions !

Les conditions météorologiques de ce mardi 18 février s’annoncent globalement calmes à travers le pays, avec un ciel majoritairement dégagé sur la plupart des régions. Cependant, quelques perturbations pourront encore affecter certaines régions du Sud. Voici le bulletin météo du jour.

Ce mardi, le temps restera généralement ensoleillé sur l’ensemble des régions Nord du pays, même si quelques nuages, parfois denses, seront présents durant la matinée sur les zones côtières ainsi que sur les régions intérieures du Centre et de l’Est. Au fil des heures, le ciel se chargera progressivement, laissant place à un temps partiellement à localement nuageux, notamment sur les régions occidentales en soirée.

Dans le Sud du pays, l’atmosphère oscillera entre un ciel clair et partiellement voilé. Durant la nuit, une couverture nuageuse plus marquée gagnera le Sud-Ouest, où des précipitations isolées pourraient être observées, en particulier sur la région de Béchar.

Par ailleurs, les températures s’annoncent relativement douces sur le littoral, avec des valeurs oscillant entre 19 °C et 27 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des variations comprises entre 16 °C et 28 °C. Dans le Sud du pays, la chaleur restera plus marquée, avec des températures atteignant 35 °C, contre une minimale de 20 °C.

Alerte météo en Algérie : vents violents et pluies affecteront ces wilayas

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas en raison des conditions météorologiques attendues. Des vents violents et des vents de sable concerneront les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Salah, impactant potentiellement la visibilité et les déplacements dans ces régions. Par ailleurs, Illizi sera également sous vigilance jaune pour des précipitations, nécessitant une attention particulière de la part des habitants.

Face à ces risques météorologiques, la prudence reste de mise. Les autorités recommandent de suivre les mises à jour de l’ONM et d’adapter les déplacements en conséquence, notamment pour les usagers de la route et les habitants des zones concernées. Les vents forts et les tempêtes de sable peuvent réduire la visibilité et compliquer la circulation.

Dans ce contexte, il est essentiel de se tenir informé des évolutions météorologiques et de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout désagrément. Météo Algérie continue de surveiller la situation et diffusera des bulletins actualisés en fonction de l’évolution des conditions climatiques.