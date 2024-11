Prévisions météo du lundi 25 novembre : soleil, nuages, orages… Quel temps prévoir aujourd’hui ?

Un temps stable continue de dominer les prévisions météo pour ce lundi 25 novembre 2024, annonçant une semaine sous de bons auspices. Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), cette stabilité météorologique pourrait se maintenir au moins jusqu’à la fin de la semaine.

Sur les régions Nord, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, tandis qu’un ciel souvent voilé caractérisera les régions de l’Ouest et du Centre. Dans les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé est à prévoir, avec des passages nuageux plus fréquents sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara.

Alerte météo : vigilance « jaune » dans cette wilaya !

Outre ces prévisions météorologiques, il est important de noter que les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune la wilaya d’Illizi pour des risques de vents de sables violents. La prudence est donc de mise pour les habitants de cette région, notamment les utilisateurs de la route, et ce, entre autres, en raison des risques liés à la réduction de la visibilité.

Bulletin météo du lundi 25 novembre : quelles sont les températures du jour ?

Les températures maximales enregistreront des valeurs agréables dans l’ensemble des régions. Sur les côtes, le mercure oscillera entre 23 et 27 °C, avec 24 °C à Annaba, 25 °C à Alger et Tenès, 26 °C à Béjaïa et 27 °C à Oran.

Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, Météo Algérie a fait savoir que les maximales varieront entre 15 et 28 °C, atteignant notamment 19 °C à Médéa, 21 °C à Mila, 23 °C à Guelma, 26 °C à Mascara et 28 °C à Relizane.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, les températures afficheront des valeurs comprises entre 18 et 32 °C, atteignant 26 °C à Illizi et Timimoun, et 30 °C à Tindouf.

Avec ces conditions météorologiques favorables et des températures douces, la journée s’annonce idéale pour les activités en extérieur. La stabilité prévue dans les prochains jours laisse entrevoir une semaine agréable pour la majorité des régions du pays. Néanmoins, il est important de suivre les mises à jour des services de l’ONM pour anticiper les changements de temps.