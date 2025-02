Prévisions météo du lundi 24 février : alertes « pluies » et « vents de sable » dans ces wilayas !

Les conditions météorologiques de ce lundi 24 février s’annoncent variées selon les régions du pays. Si certaines zones connaîtront un ciel dégagé, d’autres devront composer avec des passages nuageux, du brouillard ou encore de faibles précipitations. Voici le détail des prévisions pour chaque région.

À l’Ouest du pays, la matinée sera marquée par la présence de nuages parfois denses, accompagnés localement de brouillard. Progressivement, le ciel se dégagera pour laisser place à un temps plus clément, alternant entre ensoleillement et passages nuageux. Toutefois, ces nuages bas pourraient occasionner quelques faibles précipitations locales, notamment sur les zones côtières.

Au niveau des régions du Centre et de l’Est, les côtes ainsi que les régions de l’intérieur du pays seront aussi concernées par du brouillard matinal et quelques formations nuageuses. En journée, le ciel restera peu nuageux avec une possibilité de faibles averses locales, en particulier dans l’après-midi. Durant la nuit, un brouillard localisé touchera les régions orientales, réduisant par moments la visibilité.

La météo en Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Au Nord du Sahara et dans la région des oasis, le ciel sera généralement couvert en début de journée. Plus au Sud, le temps restera clair à légèrement nuageux. Des vents d’Est à Nord-Est souffleront sur le Nord du Sahara, tandis que des vents de Sud-Ouest domineront du côté du Hoggar et du Tassili.

Quelques averses éparses sont attendues sur l’extrême Sud, principalement autour du Hoggar et du Tassili. Progressivement, le ciel se dégagera, offrant des conditions plus agréables sur l’ensemble des régions sahariennes.

Qu’en est-il des températures de ce lundi ?

Ainsi, cette journée de février se caractérisera par une météo globalement calme, bien que quelques zones puissent connaître des conditions légèrement instables. Les températures maximales varieront selon les régions. Sur les côtes, elles oscilleront entre 16 °C et 20 °C, tandis que dans l’intérieur du pays, elles s’étendront de 12 °C à 21 °C. Au sud, les valeurs seront plus élevées, avec des maximales atteignant 31 °C et des minimales autour de 17 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents de sable attendus ce lundi !

Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « pluies » et « orages », mettant en garde contre des précipitations pouvant être accompagnées d’orages dans plusieurs régions du Nord du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Aïn Defla, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret et El Bayadh. Dans ces zones, les averses pourraient être localement intenses, avec un risque d’orages soudains. Les habitants sont ainsi invités à la vigilance, notamment lors des déplacements, en raison d’une possible réduction de la visibilité et de conditions météorologiques instables.

Dans le Sud du pays, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) signalent également la persistance de vents de sable dans plusieurs wilayas sahariennes, particulièrement Adrar, In Salah et Illizi. Ces vents pourraient provoquer des soulèvements de poussière et de sable, réduisant considérablement la visibilité et rendant les conditions de circulation difficiles.