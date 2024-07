Prévisions météo du lundi 15 juillet : Canicule persistante dans plusieurs régions !

Ce lundi 15 juillet, les prévisions météo annoncent une stabilité relative sur l’ensemble des régions du pays, avec la persistance d’un climat chaud et de températures élevées. Ainsi, un temps caniculaire continuera de sévir, touchant particulièrement les zones allant de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central, en passant par les Oasis et la région de Tindouf.

La chaleur intense caractérisera également les régions de Béchar et de Béni Abbès. Selon les services de Météo Algérie, les hauts plateaux du Centre-Est et les Aurès subiront aussi cette vague de chaleur. D’ailleurs, les températures maximales attendues aujourd’hui varieront de 30 à 38 °C sur les régions côtières, de 35 à 45 °C dans les zones intérieures, et de 37 à 50 °C dans les régions sahariennes.

BMS – Canicule en Algérie : Quelles sont les wilayas placées en alerte ?

En outre, il convient de rappeler que trois (3) BMS de l’ONM sont en cours ce lundi. Le premier BMS concerne les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla. Dans ces régions, les températures maximales pourraient atteindre, voire dépasser, les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 36 et 40 °C. Cette alerte reste valable aujourd’hui.

La deuxième alerte de Météo Algérie cible les wilayas de Djelfa, M’Sila et l’Ouest de Batna. Les températures maximales dans ces zones varieront entre 44 et 46 °C, avec des minimales comprises entre 28 et 32 °C. Cette alerte, en vigueur depuis samedi, se maintiendra aujourd’hui.

Enfin, le troisième BMS couvre les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et le sud de Timimoun. Les températures maximales dépasseront aussi les 49 °C, tandis que les minimales avoisineront entre 34 et 38 °C. Cette alerte restera en vigueur ce lundi 15 juillet 2024.

Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce lundi 15 juillet ?

Le bulletin météo de ce lundi annonce un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Quelques formations cumuliformes apparaîtront dans l’après-midi et la soirée sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Ces formations pourraient évoluer localement en orages isolés, particulièrement sur les régions du Centre et de l’Est.

En ce qui concerne les régions sahariennes, la météo de ce lundi 15 juillet prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble de notre grand Sud. Cependant, l’ONM a placé en vigilance jaune “orage” et “pluie” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.