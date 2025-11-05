Prévisions météo du jeudi 6 novembre : la pluie signe son retour en Algérie pour clore la semaine

Le temps change dès ce jeudi 6 novembre sur le nord de l’Algérie. Après plusieurs jours d’accalmie et de soleil généreux, une perturbation atmosphérique active s’apprête à toucher les régions septentrionales du pays, apportant avec elle de fortes pluies, des orages isolés et un ciel souvent couvert.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent l’arrivée d’un front perturbé qui gagnera progressivement l’ensemble des régions nord. Les premières pluies tomberont dès la matinée sur l’ouest et le centre, avant de s’étendre à l’est dans l’après-midi. Le ciel se chargera de nuages denses et instables, laissant place à des averses parfois intenses, accompagnées localement de grésil et de rafales de vent soutenues.

Alerte météo en Algérie : pluies et vents violents prévus dans ces wilayas !

Les régions côtières du centre et de l’est, notamment autour de Béjaïa, Jijel et Skikda, se trouvent en première ligne de ce changement brutal. Les services météorologiques estiment que les cumuls de pluie pourraient atteindre des niveaux importants, justifiant l’émission d’un bulletin de vigilance jaune. Cette alerte concerne plusieurs wilayas, dont El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Tlemcen.

Les habitants de ces régions doivent s’attendre à des précipitations continues, parfois accompagnées d’orages violents, et à des vents puissants pouvant atteindre de fortes vitesses, en particulier sur Alger et ses environs.

Malgré cette dégradation temporaire du temps, les prévisionnistes annoncent une amélioration progressive dès lundi matin. Le ciel se dégagera peu à peu sur la majorité des wilayas du nord, laissant place à un temps plus stable et lumineux, même si quelques résidus nuageux resteront possibles.

Cette perturbation s’inscrit dans le retour typique des dépressions automnales qui marquent souvent le début du mois de novembre en Algérie. Après une période anormalement chaude et ensoleillée, ce changement ramène un peu de fraîcheur et de précipitations bienvenues pour les sols et les réserves d’eau. Il est important de rester vigilants face à la dégradation du temps, d’éviter les zones inondables et de suivre les mises à jour de la météo nationale dans les prochains jours.

