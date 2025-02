Prévisions météo du jeudi 6 février : quel temps fera-t-il en Algérie en cette fin de semaine ?

Ce jeudi 6 février s’annonce marquée par un temps instable sur plusieurs régions du pays. Si le Nord connaîtra des précipitations et même quelques chutes de neige en altitude, les régions du Sud ne seront pas en reste avec des averses orageuses localisées. Dans cet article, découvrez les prévisions météo du jour.

Au Nord du pays, le ciel sera souvent nuageux sur les régions du Centre et de l’Est, avec des passages nuageux, localement denses. Des pluies arroseront ces zones et prendront parfois la forme d’averses sur les hauts plateaux du Centre et de l’Est. Une amélioration progressive des conditions météorologiques est attendue dans la nuit.

En matinée, du brouillard affectera les régions intérieures et les hauts plateaux, réduisant temporairement la visibilité. L’après-midi, des chutes de neige toucheront les reliefs dépassant 1400 mètres, notamment dans la région des Aurès, où l’hiver continue de s’imposer.

D’ailleurs, il est important de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune pour des risques de pluie les wilayas de Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Constantine, Guelma et El Tarf.

Le temps en Algérie ce 6 février : averses orageuses et chutes de neige au Sud

Au Nord du Sahara et dans la région des oasis, le ciel sera partiellement nuageux, avec une intensification ponctuelle pouvant provoquer des averses. Ces précipitations prendront un caractère orageux, en particulier le long de la frontière algéro-tunisienne.

Du Hoggar au Tassili et jusqu’au Sahara oriental, le temps sera généralement couvert, avec quelques pluies localisées avant une nette amélioration en fin de nuit. Sur le reste des régions sahariennes, le ciel restera dégagé, offrant une atmosphère plus stable.

Toutefois, Météo Algérie a placé en vigilance jaune la wilaya de In Salah pour des risques de vent violent et de neige et verglas. En outre, l’ONM a émis une vigilance jaune pour des risques de vents de sable dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et de Adrar.

Froid en Algérie : températures en légère baisse ce jeudi 6 février

Les températures afficheront une légère fraîcheur sur les régions côtières, oscillant entre 14 °C et 17 °C. Dans l’intérieur du pays, le mercure variera entre 8 °C et 16 °C, tandis que les régions sahariennes connaîtront des écarts thermiques plus marqués, avec des valeurs comprises entre 13 °C et 32 °C.