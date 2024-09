L’arrivée de l’automne se fait ressentir dans plusieurs régions du pays, marquée par la persistance des pluies et des orages ces derniers jours. Pour ce jeudi 5 septembre 2024, les prévisions de Météo Algérie annoncent un temps instable sur une grande partie du pays.

Dans les régions du Nord, le bulletin météo de ce jeudi prévoit un ciel partiellement voilé et passagèrement nuageux. Les régions côtières et proches côtières de l’Est pourraient connaître des pluies orageuses durant la matinée, mais ces conditions devraient s’améliorer en fin d’après-midi.

Au niveau des régions de l’intérieur, les Hauts plateaux ainsi que les Aurès, quelques foyers orageux isolés se développeront dans l’après-midi et la soirée, apportant des averses de pluie locales, notamment sur l’intérieur Est.

La météo en Algérie : quel temps prévoir dans le Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, le temps sera également perturbé. De l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara central et oriental, ainsi que le Sud des Oasis, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux.

Des foyers orageux isolés pourraient se former dans l’après-midi et la soirée, apportant des pluies éparses. Le Sud-Ouest, particulièrement les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que le Nord du Sahara, connaîtront aussi un ciel partiellement voilé, avec quelques orages isolés attendus en fin de journée.

Pour les autres parties du Sahara, les prévisions météo du jour annoncent des conditions plus clémentes, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Le bulletin météo de ce jeudi 5 septembre annonce des températures variées selon les régions du pays. Sur les côtes algériennes, les températures oscilleront entre 27 et 35 °C. Alors que dans les régions intérieures, le mercure grimpera légèrement pour atteindre des valeurs comprises entre 30 et 38 °C. Quant aux régions sahariennes, elles feront face à des températures plus élevées. En effet, le thermomètre affichera entre 31 et 45 °C.

Alerte météo en Algérie : des pluies et des orages affecteront ces wilayas !

La pluie continue de s’abattre sur de nombreuses régions, accompagnée d’orages. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs wilayas du pays sont en vigilance jaune en raison des risques d’orages et de pluies persistantes.

Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, In Salah, Tizi-Ouzou, Annaba, Djelfa, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Médéa, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès et Bouira.

En outre, l’ONM a émis deux Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS), plaçant certaines wilayas en vigilance orange, ce qui signifie un risque accru de précipitations abondantes. Le premier BMS concerne les régions de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et le sud d’Illizi. Les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm, avec une période de validité allant du mercredi 4 septembre à 16h00 au jeudi 5 septembre à 06h00.

Le second BMS met en garde contre de fortes pluies dans les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tebessa. Là encore, les prévisions annoncent des précipitations variant entre 20 et 40 mm, avec une validité s’étendant du mercredi 4 septembre à 18h00 jusqu’au jeudi 5 septembre à 06h00.