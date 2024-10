Prévisions météo du jeudi 3 octobre : alerte pluies et orages dans plusieurs wilayas du Nord

La semaine touche déjà à sa fin, laissant place au week-end tant attendu. Ce jeudi 3 octobre, la météo s’annonce capricieuse avec des averses et des orages prévus dans plusieurs régions du pays. Pour bien vous préparer, voici le bulletin météorologique détaillé du jour.

Ce jeudi, un temps automnal prévaudra, avec un ciel parsemé de nuages pouvant occasionner des pluies. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte jaune concernant des pluies et des orages pouvant affecter plusieurs wilayas du Nord.

Cette vigilance concerne notamment Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Chlef, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, El-Tarf, Boumerdès et Blida.

Que dit le bulletin météo en Algérie pour ce 3 aoctobre ?

Dans l’Ouest du pays, des passages nuageux seront au rendez-vous en début d’après-midi, avec des pluies attendues principalement sur la partie Est de cette région. La situation s’améliorera progressivement durant la nuit.

Au Centre et à l’Est du pays, la journée commencera sous un ciel voilé, mais les conditions se détérioreront rapidement, laissant place à un ciel couvert, avec des pluies parfois orageuses.

Ces précipitations pourraient être intenses localement, particulièrement sur les régions côtières et proches côtières du Centre-Est et de l’Est. Toutefois, une amélioration des conditions est prévue dans la soirée, d’abord sur les régions du Centre, puis celles de l’Est.

Qu’en est-il des prévisions météo au Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, un ciel généralement voilé recouvrira la région de Béchar, le Nord Sahara et les Oasis. Les autres régions de notre grand Sud profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Cependant, des développements nuageux pourraient perturber cette stabilité en fin de journée, notamment à l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassilile et le long de la bande frontalière algéro-malienne.

Côté températures maximales, le mercure oscillera entre 26 et 30 °C sur les régions côtières, et autour de 23 à 30 °C sur les zones intérieures. Les régions sahariennes, quant à elles, enregistreront des maximales plus élevées, entre 31 et 42 °C.