Prévisions météo du jeudi 25 juillet : quel temps fera-t-il en Algérie en cette fin de semaine ?

La semaine touche à sa fin, annonçant l’arrivée tant attendue du week-end. Pour bien planifier vos activités, il est essentiel de connaître les prévisions météo. Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce jeudi 25 juillet, les régions Nord du pays profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest des régions sahariennes, notamment dans les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord Sahara et le Sahara Central. Quelques foyers orageux isolés pourront se développer sur la région de Béchar en fin d’après-midi et en soirée.

Des formations cumuliformes apparaîtront de l’Extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili durant l’après-midi et la soirée, avec le développement de quelques foyers orageux, pouvant provoquer des pluies sur l’Extrême Sud en soirée. Dans les autres régions de notre grand Sud, le ciel restera généralement dégagé, a précisé la même source.

La météo en Algérie ce jeudi 25 juillet : quelles sont les températures du jour ?

Du côté du mercure, les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales oscilleront entre 30 et 38 °C sur les régions côtières, entre 33 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 48 °C sur les régions sahariennes.

Météo Algérie prévoit un temps chaud s’étendant de la frontière algéro-malienne jusqu’à la région de Tindouf, ainsi que dans les régions intérieures de l’Ouest et du Centre. En raison de ces conditions, l’ONM a placé en vigilance jaune “canicule” les wilayas d’In Guezzam, Tamanrasset, et Bordj Badji Mokhtar.

Ainsi, la canicule continue de sévir dans plusieurs régions du pays, il est donce important de prendre les précautions nécessaires afin de s’en protéger. Il est également recommandé de suivre les dernières mises à jour de l’ONM pour rester informé des évolutions météorologiques.