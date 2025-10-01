Prévisions météo du jeudi 2 octobre : faut-il s’attendre à la persistance des pluies orageuses ?

Un parfum d’automne continue de flotter sur l’Algérie en ce début du mois d’octobre. Les matinées fraîches obligent à ressortir vestes légères et gilets, tandis que les journées alternent entre accalmies et instabilité locale. Pour ce jeudi 2 octobre, les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent un temps globalement stable, mais contrasté selon les régions du pays.

Dans l’Ouest et le Centre, le ciel restera généralement dégagé, offrant un temps ensoleillé et agréable. Les températures, sans excès, rappellent que l’été s’éloigne doucement, laissant place à une douceur automnale.

À l’Est, en revanche, les conditions météorologiques seront plus perturbées. Le ciel se couvrira progressivement de nuages, accompagnés de pluies éparses et parfois d’orages, aussi bien sur les zones côtières qu’à l’intérieur des terres. Ces précipitations s’annoncent bénéfiques pour la nature, mais elles pourraient localement perturber la circulation routière.

🟢 À LIRE AUSSI : Minimum 5000 DA d’amende et retrait de permis pour cette infraction fréquente

Le Sud du pays connaîtra, quant à lui, un temps contrasté. Si la majorité des régions profiteront d’un ciel clair et dégagé, quelques formations nuageuses persisteront dans l’extrême Sud et sur l’Ouest saharien. Ces nuages pourront évoluer en averses orageuses isolées.

Par ailleurs, Météo Algérie a maintenu une vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages dans plusieurs wilayas, à savoir : Souk-Ahras, Béjaïa, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela et El-Tarf. Les habitants de ces régions doivent rester attentifs aux bulletins de l’ONM pour suivre l’évolution de la situation météorologique en temps réel.

Octobre 2025 : deux événements astronomiques à ne pas manquer en Algérie

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a dévoilé, ce mercredi 1ᵉʳ octobre, le calendrier des principaux phénomènes célestes attendus au cours du mois d’octobre. Les amateurs d’astronomie et les passionnés d’observation du ciel pourront assister à deux événements d’une grande beauté, prévus les 19 et 21 octobre prochains.

Le premier rendez-vous céleste aura lieu le dimanche 19 octobre. Ce soir-là, la Lune se rapprochera de la planète Vénus, offrant un spectacle rare et visible à l’œil nu. Ce rapprochement lunaire et planétaire, observable peu après le coucher du soleil, constitue une occasion idéale pour contempler la voûte céleste sans matériel spécifique.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des prix des véhicules FIAT Algérie : le constructeur automobile réagit officiellement

Le second phénomène interviendra deux jours plus tard, dans la nuit du 21 octobre, avec le pic de la pluie de météores des Orionides. Ce phénomène spectaculaire, issu des débris laissés par la célèbre comète de Halley, illuminera le ciel nocturne par une multitude d’étoiles filantes. Les astronomes prévoient un spectacle particulièrement intense, offrant aux curieux comme aux passionnés une expérience visuelle exceptionnelle.

Ces deux événements rappellent l’importance de lever les yeux vers le ciel et de profiter des merveilles que nous offre l’univers. Le CRAAG invite ainsi les citoyens à saisir cette opportunité pour redécouvrir la beauté de l’astronomie et partager ces instants uniques en famille ou entre amis.