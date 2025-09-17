Prévisions météo du jeudi 18 septembre : à quel temps s’attendre et dans quel état sera la mer ?

La fin de semaine approche, et avec elle le dernier week-end des grandes vacances d’été. Beaucoup d’Algériens s’apprêtent à profiter de ces derniers jours avant la rentrée, d’où l’importance de consulter les prévisions de Météo Algérie pour ce jeudi 18 septembre.

Selon le bulletin quotidien de l’Office National de la Météorologie (ONM), un léger brouillard couvrira les régions côtières dans la matinée. Celui-ci se dissipera progressivement pour laisser place à un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du nord du pays.

L’après-midi et la soirée verront cependant l’apparition de nuages plus nombreux sur les régions de l’intérieur, les Hauts-Plateaux et les Aurès, accompagnés de quelques orages localisés.

Au sud, le temps restera globalement ensoleillé. Seules les régions du sud-ouest connaîtront quelques développements nuageux en fin de journée, pouvant donner lieu à des orages isolés. L’ONM a d’ailleurs placé les wilayas d’In Salah et d’Adrar en vigilance jaune pour « vents de sable », un phénomène susceptible de perturber la visibilité et la circulation dans ces régions.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures et de l’état de la mer ?

Côté températures, le mercure affichera des valeurs assez contrastées selon les régions. Les maximales varieront entre 27 et 34 °C sur la bande côtière, entre 29 et 39 °C dans les régions de l’intérieur, et entre 34 et 43 °C dans les régions sahariennes.

En ce qui concerne l’état de la mer, les prévisions météo de ce jeudi annoncent une mer calme à peu agitée de Marsa Ben M’hidi vers Oran et Mostaganem. Entre Mostaganem, Ténès et Dellys, la mer sera peu agitée, tandis que dans la partie est, de Dellys vers Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala, elle restera peu agitée avant de devenir calme en soirée.

Ces conditions météorologiques globalement clémentes permettront à de nombreux Algériens de profiter du week-end dans de bonnes conditions, que ce soit au bord de la mer ou dans les villes de l’intérieur, tout en restant attentifs aux risques d’orages et aux vents de sable annoncés dans le sud.

Perturbation météorologique en vue : retour de la pluie et des orages dès dimanche

Les services de météorologie prévoient un changement marqué des conditions climatiques dès la soirée du dimanche prochain, une évolution qui coïncidera avec la rentrée scolaire fixée au 21 septembre.

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), la dégradation débutera dans l’ouest du pays avec des averses parfois accompagnées d’orages. Dès lundi, le mauvais temps gagnera progressivement les régions du centre, en particulier l’intérieur du pays, avant d’atteindre l’est en soirée.

Les précipitations prendront localement la forme de fortes averses orageuses. La Saoura et le nord du Sahara connaîtront, eux aussi, des épisodes pluvieux entre dimanche et lundi.