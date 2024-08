Prévisions météo du jeudi 15 août : pluie ou soleil, à quoi s’attendre en cette fin de semaine ?

Alors que nous accueillons la fin de semaine, les prévisions météo annoncent un contraste marqué entre chaleur et épisodes orageux dans plusieurs régions du pays. Ce jeudi 15 août s’annonce sous le signe d’une météo contrastée, avec des températures élevées et des risques d’averses. Voici un aperçu détaillé des conditions attendues pour vous aider à planifier vos activités du week-end.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient un temps chaud dans plusieurs régions, particulièrement dans le Sahara central, où les températures maximales varieront entre 32 et 47 °C. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 27 et 37 °C, tandis que dans les régions intérieures, les températures se situeront entre 26 et 37 °C.

Que prévoit le bulletin météo de ce jeudi ?

Pour ce qui est des prévisions météorologiques sur les régions de l’Ouest, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, offrant une journée relativement calme. Cependant, sur la partie Est des côtes, quelques passages nuageux sont à prévoir en matinée. Le Centre et l’Est du pays connaîtront un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec des pluies orageuses, parfois sous forme d’averses, notamment sur les régions du Centre-Est et de l’Est.

Dans les régions sahariennes, un ciel souvent voilé à localement nuageux dominera le Nord Sahara et les Oasis. Les développements orageux isolés pourront générer quelques averses de pluie par endroits. Sur les autres régions, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, avec des cellules orageuses isolées qui se formeront durant l’après-midi et la soirée, particulièrement sur l’Extrême Sud, le Hoggar/Tassili, et le long de la frontière algéro-malienne.

Alerte météo en Algérie : orages et pluies attendus aujourd’hui !

Par ailleurs, les épisodes orageux persistent dans certaines wilayas du pays. Météo Algérie avait émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « pluie » les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Batna et M’sila. La quantité de pluie a varié entre 20 et 30 mm durant la validité de cette alerte qui est restée en cours jusqu’à ce jeudi à 2h00.

De plus, l’Office National de la Météorologie (ONM) a aussi placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas d’Alger, In-Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Djanet, Djelfa, El-Bayadh, Biskra, Boumerdès, Bouira, Ouled Djellal, ainsi que Blida. Ces régions risquent de connaître des épisodes orageux et des averses pouvant provoquer des pluies, la vigilance reste donc de mise !