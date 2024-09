Prévisions météo du dimanche 29 septembre : la pluie va-t-elle persister en ce début de semaine ?

Ce dimanche 29 septembre s’annonce sous le signe de la pluie, s’inscrivant ainsi dans la continuité dans les conditions météorologiques ayant marqué le week-end. Après un samedi pluvieux, la tendance se maintient, particulièrement dans les régions de l’Est du pays. Découvrez dans cet article les prévisions météo détaillées pour aujourd’hui et préparez-vous à débuter cette nouvelle semaine sous un ciel souvent couvert.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Les régions concernées sont : Souk-Ahras, In-Guezzam, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Annaba, Djanet, Illizi, Constantine, Khenchela, et El-Tarf.

Ainsi, la pluie promet de persister dans différentes régions du pays, aussi bien au Nord qu’au Sud. Face à ces conditions météorologiques changeantes, il est important de faire preuve de prudence et de suivre les dernières mises à jour de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique.

Alerte pluie : quel temps fera-t-il en Algérie ce dimanche 29 septembre ?

Ce début de semaine offre un paysage météorologique contrasté sur l’ensemble du territoire national. D’un côté, les régions du Centre-Est et de l’Est du pays s’apprêtent à affronter un ciel voilé à couvert, marqué par des averses orageuses et des pluies locales, notamment sur les zones côtières et les régions intérieures de l’Est. De l’autre, l’Ouest du pays profitera d’un temps ensoleillé, avec un ciel dégagé prédominant.

Selon le bulletin météorologique de ce dimanche, les régions côtières de l’Ouest et du Centre-Ouest bénéficieront d’une journée placée sous le signe du beau temps. Le soleil brillera généreusement, offrant des conditions idéales pour profiter de l’extérieur. Cependant, un léger voile nuageux pourra recouvrir les régions intérieures, sans perturber significativement les conditions météorologiques.

Dans les régions sahariennes, un temps relativement stable dominera. Le ciel restera généralement voilé sur le Nord Sahara, le Sahara central ainsi que l’extrême Sud du pays, avec quelques précipitations locales possibles. Toutefois, les autres zones de notre grand Sud devraient connaître un ciel dégagé

En résumé, la météo de ce dimanche se décline sous deux ambiances bien distinctes : un ciel menaçant à l’Est et des conditions ensoleillées à l’Ouest, tandis que les régions sahariennes oscillent entre nuages et soleil.