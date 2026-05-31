Prévisions météo du 31 mai en Algérie : vigilance pluies, orages et vents dans ces wilayas !

Le dernier dimanche de mai ne s’annonce pas de tout repos pour une partie du territoire algérien. Alors que les familles savourent encore les dernières heures de l’Aïd el-Adha avant la reprise, Météo Algérie tire la sonnette d’alarme pour plusieurs wilayas. Pluies orageuses à l’Est, vents de sable dévastateurs au Sahara : voici ce qu’il faut savoir avant de prendre la route ce dimanche 31 mai.

Cinq wilayas de l’Est et du Sud-Est sont directement visées par les alertes météo du jour. Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, El Oued et Djanet pourraient recevoir des précipitations orageuses localement importantes au fil de la journée. L’instabilité atmosphérique devrait se renforcer dans l’après-midi, période la plus critique selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Souk Ahras figure également parmi les wilayas à surveiller. Des averses orageuses y sont attendues, dans la continuité d’un schéma météorologique récurrent sur cette frange orientale du pays, déjà observé lors des précédentes semaines de mai.

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Grand Sud : des vents de sable qui réduisent la visibilité

Plus au sud, c’est une tout autre menace qui se profile. In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar devront composer avec des vents violents capables de soulever d’importantes quantités de sable. Ces phénomènes, redoutés des automobilistes, peuvent réduire la visibilité à quelques mètres sur certains axes routiers sahariens.

Ce type d’alerte n’est pas inédit pour ces régions. Fin mai dernier, des vents de sable similaires avaient frappé Ouargla, Timimoun et Adrar, rappelant la vulnérabilité chronique du Grand Sud face à ces épisodes. Tout déplacement dans ces zones ce dimanche exige une vigilance maximale.

Nord ensoleillé, mais l’après-midi réserve des surprises

Bonne nouvelle pour les habitants du littoral et des grandes villes du nord : le soleil dominera largement la journée. Les températures oscilleront entre 25 et 37 °C sur les côtes, et entre 26 et 36 °C dans les régions intérieures. Des vents modérés, ne dépassant pas les 30 km/h, souffleront sans provoquer de perturbations majeures.

Toutefois, la donne changera en cours d’après-midi. L’instabilité gagnera progressivement les zones intérieures, favorisant le développement de cellules orageuses sur plusieurs wilayas de l’Est. Un phénomène classique de fin de journée en cette saison, mais qui mérite attention.

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Météo Algérie : un mois de mai décidément agité

Ce 31 mai clôture un mois particulièrement capricieux sur le plan climatique. Depuis le début du mois, l’ONM a multiplié les alertes jaunes. Pluies soutenues, vents violents, épisodes de sable : le dimanche 5 mai avait déjà placé Djanet, Tamanrasset et In Salah sous vigilance.

Ce schéma répétitif illustre une réalité : le printemps algérien est loin d’être une saison de tout repos. Les contrastes entre un nord relativement clément et un Est ou un Sud soumis à des phénomènes extrêmes restent la norme plutôt que l’exception.

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