Prévisions météo du 2 avril : pluies et orages dans l’est, ciel nuageux dans le centre et l’ouest

Un temps printanier et relativement chaud a marqué les prévisions météorologiques au cours de ces derniers jours. Cependant, la pluie est de retour en ce début de semaine et affectera plusieurs wilayas du pays, notamment celles de l’est, accompagnée d’une légère baisse des températures. Dans cet article, découvrez quel temps fera-t-il ce dimanche 2 avril 2023 ?

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Skikda, El Tarf et Annaba. De plus, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Boumerdes, Alger, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Guelma, Souk Ahras, ainsi que Annaba, Skikda et El Tarf. Par ailleurs, la même source a fait savoir que des vents violents affecteront aujourd’hui les wilayas de M’sila, Batna, Biskra, Khenchela mais aussi Tebessa.

Point météo : quelles sont les prévisions pour ce 2 avril ?

Les prévisions météorologiques pour ce début de semaine indiquent qu’un ciel nuageux couvrira les régions est du pays, tandis qu’un ciel partiellement couvert marquera les régions du centre et de l’ouest. Au niveau de notre grand sud, le bulletin météo de ce dimanche 2 avril prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions sahariennes.

En outre, il est à noter que les températures prévues aujourd’hui observeront une légère baisse. En effet, le mercure affichera 10 °C à Sétif, 11 °C à El Tarf et à Khenchela, 13 °C à Oum El Bouaghi, à Annaba, à Jijel, à Tebessa et à Guelma. Mais aussi, 14 °C à Tizi Ouzou, à Bouira, à Mila et à Bordj Bou Arreridj, 16 °C à Boumerdes et à Tiret et 17 °C à Alger, à Tissemsilt, à Saida et à Tlemcen. En outre, la température atteindra les 27 °C à Ghardaia et à El Meniaa et les 31 °C à Beni Abbes, à Tamanrasset et à Timimoun. Météo Algérie a aussi prévu 35 °C à In Salah et à Adrar, 36 °C à Bordj Badji Mokhtar et 37 °C Tindouf.