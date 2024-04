Prévisions météo du 17 avril : temps printanier et hausse des températures au rendez-vous

Alors que des orages pourraient persister dans la wilaya de Khenchela et des vents violents souffleront encore dans les wilayas de Mostaganem, Chlef, Boumerdes et Tizi Ouzou, un temps printanier enveloppe la quasi-totalité du territoire national. Selon le bulletin météo de ce mercredi 17 avril, les températures continueront leur ascension, marquant ainsi le retour d’une chaleur relative dans certaines régions du pays.

En effet, les prévisions de l’ONM prévoient un temps relativement chaude aujourd’hui dans l’intérieur Ouest et Centre-Ouest du pays. De plus, cette même source indique que les températures maximales atteindront près de 30 °C dans ces mêmes régions. Ainsi, Météo Algérie annonce des températures maximales oscillant entre 19 °C et 32 °C sur les régions côtières, entre 18 °C et 32 °C sur les régions intérieures et entre 29 °C et 36 °C sur les régions sahariennes.

Météo Algérie : que nous réserve le ciel ce mercredi 17 avril ?

En outre, le bulletin météo de l’ONM pour ce mercredi indique que les régions du Nord de l’Algérie devraient bénéficier d’un ciel principalement dégagé, agrémenté par quelques voiles nuageux intermittents. Cette situation météorologique promet une journée ensoleillée pour la plupart des habitants de ces régions, offrant ainsi un répit bienvenu après des jours de temps pluvieux et venteux.

Cependant, les régions côtières et intérieures de l’Est devraient connaître une légère variation dans les conditions météorologiques, avec l’apparition de passages nuageux. Ces nuages pourraient apporter quelques précipitations locales, devant se dissiper progressivement au fil de la journée. Ainsi, les résidents de ces régions peuvent s’attendre à une matinée quelque peu nuageuse, mais avec une tendance à l’amélioration dans l’après-midi, laissant place à des éclaircies et à un ciel plus dégagé.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le bulletin de Météo Algérie pour ce 17 avril prévoit des conditions relativement stables, avec un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Cette perspective météorologique laisse entrevoir une journée ensoleillée et chaude pour les habitants de notre grand Sud, où le soleil devrait dominer le paysage.