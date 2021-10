Prévisions Météo : de la pluie dans 5 wilayas ce vendredi 1er octobre

L’automne en Algérie a été marqué par la persistance de la vague de chaleur dans plusieurs régions du pays notamment celle du Nord et de l’Ouest. Cependant, et avec la fin du moins de septembre la chaleur commence à baisser considérablement, atteignant une température maximale de 27 degrés au Nord et 35 degrés au Sud.

Pour ce premier jour du mois d’octobre, plusieurs wilayas de l’est du pays seront au rendez-vous avec une pluie abondante dont la quantité varie entre 15 et 20 mm, selon les prévisions des services de l’office national de météorologie.

La même source a précisé que cinq wilayas seront touchés, à savoir Guelma, Souk-Ahras, Tebessa, Khenchla, Oum el Bouaghi. Les services météorologiques ont indiqué dans une alerte de niveau 1 (vigilance jaune) que les wilayas concernées seront affectés à partir de l’après-midi de ce vendredi jusqu’à 9 h du soir.

La température commence à baisser

Rappelons que la journée d’hier a été marqué par une baisse sensible des températures au niveau de la région du Nord, et ce, en raison de l’arrivée de courants humides Nord-Est provenant de la Méditerranée.

Quant aux régions du centre et du sud du pays, les prévisions d’Arabiaweather concernant l’Algérie ont indiqué le temps reste chaud, avec des vents Sud-Est qui seront actifs dans les zones sahariennes pouvant provoquer quelques soulèvements de sable.