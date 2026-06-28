Prévisions météo de ce dimanche 28 juin : orages, canicule, vents… Voici les wilayas sous vigilance

La nouvelle semaine commence sous des cieux agités ce dimanche 28 juin. L’Algérie fait face à un cocktail météorologique particulièrement chargé : d’un côté, une vague de chaleur qui s’accroche à plusieurs régions du pays ; de l’autre, une activité orageuse soutenue qui balaye l’ouest et le centre du territoire. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié ce dimanche un bulletin de vigilance de niveau 1 (jaune) couvrant plusieurs phénomènes distincts, actifs sur des zones différentes et à des horaires variables. Voici le détail complet.

Pluies orageuses et vents de sable : Alerte dans plusieurs régions

La première menace de la journée concerne les précipitations. L’ONM signale des pluies orageuses localement importantes, susceptibles de dépasser 15 mm, dans les wilayas de Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Médéa, Tissemsilt, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Béchar et Béni Abbès. Cette vigilance court de midi jusqu’à minuit et couvre donc toute la seconde moitié de la journée.

En parallèle, les services météorologiques alertent sur des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Béchar, Béni Abbès et Tamanrasset. Un phénomène qui réduit considérablement la visibilité sur les routes et complique les déplacements dans ces zones.

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Vague de chaleur en Algérie : La canicule s’accroche !

Pendant que l’ouest subit les orages, l’est et le sud algériens continuent de faire face à une vague de chaleur tenace. L’ONM maintient une première alerte jusqu’à 21h00 dans les wilayas d’Adrar et de Bordj Badji Mokhtar, où les températures atteignent des niveaux extrêmes. Une seconde vigilance vise les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, avec un épisode de forte chaleur prévu entre 09h00 et 18h00.

Les autorités sanitaires rappellent, dans ces conditions, l’importance de s’hydrater régulièrement, d’éviter les expositions prolongées au soleil et de veiller sur les personnes vulnérables, notamment les enfants en bas âge et les personnes âgées.

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Records mondiaux de chaleur : Cinq villes algériennes parmi les plus chaudes

Les chiffres publiés ce dimanche à 10h00, heure d’Alger, par le site spécialisé Eldorado Weather, donnent la mesure de l’intensité du phénomène. Adrar décroche la première place mondiale des températures les plus élevées enregistrées au cours des dernières 24 heures, avec un thermomètre culminant à 47,5 °C.

Timimoun suit en troisième position avec 46,8 °C, devant In Salah, quatrième au classement avec 46,6 °C. Bordj Badji Mokhtar se hisse à la septième place avec 46,4 °C, et El Meniaâ complète le tableau en quatorzième position avec 45,6 °C.

Au total, cinq villes algériennes figurent parmi les quinze régions les plus torrides de la planète ce dimanche, aux côtés de localités situées en Iran, en Arabie saoudite et au Koweït. Un classement qui illustre, chiffres à l’appui, l’ampleur exceptionnelle de l’épisode caniculaire que traverse actuellement le pays.

Entre orages à l’ouest, canicule à l’est et records mondiaux de chaleur au sud, ce dimanche 28 juin 2026 concentre à lui seul toute la complexité météorologique d’un été algérien dans ses extrêmes. Restez attentifs aux mises à jour de l’ONM tout au long de la journée.

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