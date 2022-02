Prévisions météo de ce 26 février : le retour de la pluie se précise

Depuis le début de l’année 2022, l’Algérie a connu un temps printanier avec un ciel dégagé et ensoleillé, mais cette situation risque de ne pas se poursuivre, selon les nouvelles prévisions météo de ce 26 février.

En effet, l’office national de la météorologie n’a certes donné aucune alerte météo aujourd’hui, mais le retour de la pluie semble se préciser.

Quelles prévisions météo pour ce 26 février ?

Au nord du pays, dans les régions du littoral, l’office de la météorologie a annoncé un ciel couvert et nuageux à l’Ouest, et dégagé à l’Est.

À l’intérieur du pays, un autre phénomène s’observe, un temps complément voilé à l’est, de Djelfa et Bouira à Tebessa et Souk Ahras, et très nuageux à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’est vont connaître un ciel partiellement dégagé à l’Est, à l’instar de Illizi, Ouargla et Djanet, tandis qu’à l’ouest un temps nuageux sera au rendez-vous, la pluie aussi dans la wilaya de Béchar.

D’un autre côté, les températures vont varier entre 14 et 19 degrés sur le littoral, entre 12 et 22 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 18 et 30 degrés au grand sud.