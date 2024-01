Prévisions Météo : Chutes de neige sur les montagnes algérienne

Les services météorologiques nationaux algériens émettent une alerte concernant des chutes de neige prévues dans les régions montagneuses de l’ouest du pays, situées à une altitude de 1000/1100 mètres ou plus. L’épaisseur de la neige pourrait atteindre entre 5 et 10 centimètres. Cette alerte est valable de demain soir, vendredi, jusqu’à samedi à 9 heures du matin.

Les régions concernées comprennent Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, le Nord de El Bayadh, Mascara, Tissemsilt, le Nord de Djelfa et le Nord de Aïn Defla.

Prévisions météorologiques pour ce vendredi 5 janvier

Les températures maximales pour l’après-midi de ce vendredi 5 janvier 2024 varieront entre 14 et 20 degrés Celsius sur les zones côtières, entre 9 et 17 degrés Celsius dans les régions intérieures, et entre 14 et 32 degrés Celsius dans les régions du sud.

Les prévisions météorologiques pour cette journée indiquent des conditions diverses selon les zones géographiques. Dans l’ouest et le centre du pays, le temps sera nuageux avec des périodes de pluie, parfois accompagnées d’orages et de grêle localement, surtout dans les régions de l’ouest. Sur les plateaux élevés, des averses éparses accompagnées de grêle et d’éclairs sont attendues à partir de midi.

À l’est, le ciel sera partiellement nuageux dans la matinée, se couvrant progressivement avec des pluies locales et des éclairs à partir de midi.

Dans le sud, le ciel sera partiellement nuageux dans le nord du Sahara, dans la région du Nord du désert et des oasis. Il deviendra nuageux à partir de midi avec des pluies locales accompagnées d’éclairs pendant la nuit. Le reste des régions du sud connaîtra des conditions allant du ciel clair au partiellement nuageux.