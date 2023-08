Prévisions météo ce vendredi 25 août : nouvelle journée ensoleillée en perspective !

La météo pour la journée d’aujourd’hui , le 25 août 2023, s’annonce ensoleillée et chaude sur l’ensemble du territoire algérien. Les wilayas du pays devraient connaître des conditions météorologiques relativement stables, avec des températures élevées prévues dans toutes les régions.

Les villes côtières du nord de l’Algérie, telles qu’Alger, Tipaza et Boumerdès, profiteront d’un ciel dégagé et ensoleillé tout au long de la journée. Les températures dans ces régions devraient osciller entre 28°C et 38°C, offrant un temps agréable pour les résidents et les visiteurs.

Les régions de l’intérieur du pays connaîtront également des conditions ensoleillées. Les températures prévues dans ces zones devraient varier entre 35°C et 43°C, invitant à la prudence face à la chaleur intense.

Dans le sud algérien, la chaleur sera également présente, avec des températures dépassant les 40°C dans certaines régions. Des villes comme In Guezzam et Tindouf enregistreront des températures élevées, mais une couverture nuageuse légère sera observée au niveau de la wilaya d’El Bayadh et In Guezzam.

Il est conseillé à chacun de prendre des précautions pour se protéger des températures élevées, en s’hydratant régulièrement et en évitant les activités en plein soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée.