Prévisions météo Algérie : vents violents au sud du pays ce 3 avril

Pour ce début de semaine, ce dimanche 3 avril 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo jaune, qui concernera des wilayas du sud du pays, pour des vents forts.

Les wilayas concernées par cette vigilance jaune, vents violents sont : Tindouf, Timimoun, Beni Abbes et Béchar.

Les services météorologiques annoncent que ce deuxième jour du mois de Ramadan, soit de nuageux le matin à dégagé et stable. Avec un temps frais toute la journée. Cela changera au fil de la journée, avec un temps de plus en plus nuageux à partir de l’après-midi. Les prévisions météo durant l’après-midi sur les régions du nord seront stables, à l’exception de quelques nuages ​​légers. Avec des chutes de neige continues dans certaines régions de l’intérieur.

Les températures attendues oscilleront entre 14 et 17 degrés sur les côtes ; de 14 à 22 degrés à l’intérieur du pays ; de 22 à 40 degrés dans les wilayas du sud.

Prévisions météo pour demain lundi 4 avril

Selon les mêmes prévisions, la situation météorologique changera ce soir, dimanche 3 avril, pour que le ciel devienne plus nuageux et un temps plus froid, avec quelques pluies sur les côtes centrales, pour être plus abondantes demain, lundi 4 avril 2022.

Les températures seront basses et froides la nuit, atteignant -4 degrés sous zéro dans les zones intérieures en raison des chutes de neige, et de 2 à 11 degrés dans les zones côtières. Et jusqu’à 20 degrés au sud.