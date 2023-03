Prévisions météo Algérie : un temps printanier sur tout le pays ce 25 mars

Le printemps est là depuis 5 jours, et cette saison a bien marqué sa présence avec la présence du soleil et des températures qui ont connu une hausse assez sensibles. En effet, depuis quelques jours le soleil domine dans toutes les régions de l’Algérie, et le mercure a connu une certaine hausse.

Pour ce samedi 25 mars 2023, comme pour hier l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

En ce qui concerne les prévisions de ce second et dernier jour de ce week-end, Algérie Météo prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur quelques régions ouest du pays, et dégagé et ensoleillé sur toutes les autres régions nord.

Pour ce qui est des régions Sahariennes du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur quelques régions du Sud.

Les températures pour ce samedi 25 mars

De plus, Météo Algérie prévoit, comme hier un temps relativement chaud sur les régions intérieures de l’ouest et du centre-ouest du pays.

Pour conclure, la même source annonce que les températures moyennes vont donc osciller entre 24 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 23 et 30 °C sur les régions intérieures du pays et entre 26 et 37 °C sur les régions Sahariennes, pour ce samedi 25 mars 2023.