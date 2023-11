Prévisions Météo Algérie : temps et températures pour ce jeudi 30 novembre !

Alors que le mois de novembre tire sa révérence, la météo en Algérie semble accorder une douce clémence à ses habitants. Les prévisions pour ce jeudi 30 novembre 2023 révèlent un tableau réjouissant : un ciel majoritairement dégagé et un temps agréable qui enveloppent le pays. Malgré l’approche de l’hiver, cette fin de semaine s’annonce sous un ciel sans nuages et des températures plutôt douces. Découvrons ensemble les détails de cette journée où le beau temps prend le devant de la scène dans nos prévisions météorologiques.

Pour ce jeudi 30 novembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des prévisions rassurantes à travers l’ensemble des régions Nord du pays. En effet, un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé illuminera le paysage, promettant une journée sous les traits du beau temps.

En parallèle, les températures maximales se dessineront entre 23 °C et 27 °C sur les côtes, offrant un léger réconfort, tandis qu’elles oscilleront entre 18 °C et 26 °C dans les zones intérieures du territoire. Dans le détail, Météo Algérie a prévu 23 °C du côté de Tipaza, 24 °C à Skikda, 25 °C à Annaba et Oran.

Aujourd’hui, le mercure atteindra 18 °C à El Bayadh, 21 °C à Tiaret et 22 °C à Bouira. Mais aussi, 24 °C à Mila et un doux 26 °C à Guelma. Ainsi, la journée d’aujourd’hui s’annonce agréablement ensoleillée avec des températures clémentes à travers les différentes régions Nord.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce 30 novembre au Sud du pays ?

En outre, les prévisions de Météo Algérie pour ce jeudi indiquent un panorama plutôt stable sur le front météorologique au niveau du Sud du pays. Le Sud-Ouest des régions sahariennes, ainsi que le Nord Sahara et les Oasis, devraient connaître un ciel dégagé à partiellement voilé, tandis que les autres régions de notre grand Sud seront sous un ciel généralement dégagé.

En ce qui concerne les températures, le thermomètre affichera des variations significatives, oscillant entre 19 °C et 35 °C dans les zones sahariennes. Ces prévisions notent 19 °C à Béchar et Ouled Djellal, Alors qu’à In Amenas, le mercure atteindra 27 °C.