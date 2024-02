Prévisions Météo Algérie : temps et températures de ce lundi 19 février !

Le retour de la pluie continue de caractériser les prévisions météo en Algérie ! Ce lundi ne fait pas exception, des précipitations pourraient encore persister dans certaines régions du pays. Cependant, une lueur d’espoir se profile à l’horizon avec la perspective d’une stabilité météorologique qui reprend progressivement le dessus. En continuant votre lecture, plongez dans le détail du bulletin météo qui vous permettra d’adapter vos activités en fonction des conditions atmosphériques.

Pour ce lundi 19 février, le bulletin météo promet un spectacle varié à travers les différentes régions du pays. Des passages nuageux accueilleront les premières lueurs de l’aube dans le Nord, en particulier sur les régions intérieures et les hauts plateaux. Pendant ce temps, le ciel se dégagera progressivement dans les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest, offrant un tableau plus lumineux à ces zones. Toutefois, les régions du Centre et de l’Est ne seront pas en reste, avec des passages nuageux qui viendront voiler le ciel.

Au Sud du pays, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce une autre ambiance météorologique. Des nuages viendront envelopper le Sahara oriental et le Hoggar/Tassili, apportant avec eux quelques précipitations locales, parfois orageuses dans la région du Hoggar. Cependant, une amélioration progressive est prévue en début de soirée, laissant entrevoir un ciel plus clément.

Par ailleurs, la même source météorologique indique que le ciel des autres régions de notre grand Sud sera majoritairement dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions idéales pour ceux qui souhaitent profiter du soleil. Néanmoins, il est à noter qu’un voile nuageux viendra obscurcir le ciel du Nord des oasis en fin de journée, offrant un contraste intéressant entre les différentes régions.

Bulletin météo de ce 19 février : quelles sont les températures du jour ?

Les prévisions météorologiques des services de Météo Algérie offrent un tableau varié des températures à travers le pays. Sur les régions côtières, le thermomètre dansera entre 16 et 22 °C, tandis qu’à l’intérieur des terres, les températures seront plus fraîches, oscillant entre 12 et 21 °C. Tandis que dans les vastes étendues sahariennes, les maximales iront de 19 et 31 °C.

Ainsi, dans le détail, à Skikda, Tenes et Jijel, le mercure affichera respectivement 16 °C. Dans la capitale Alger, les températures atteindront les 17 °C. Plus à l’Ouest, à Tlemcen, la journée s’annonce clémente, avec des températures montant jusqu’à 22 °C.

À Tébessa, dans l’Est, les thermomètres descendront jusqu’à 14 °C, offrant une matinée plutôt fraîche. Alors qu’à Bouira et à Guelma, les températures avoisineront les 16 °C. À Tiaret, les habitants peuvent s’attendre à des températures de l’ordre de 17 °C, tandis qu’à Chlef, à l’Ouest du pays, le thermomètre affichera une température plus douce s’élevant à 20 °C.

Enfin, dans les vastes étendues de notre grand Sud, le thermomètre grimpera. En effet, à Ouargla, les températures monteront jusqu’à 23 °C, offrant une journée agréable pour profiter du soleil. À Tindouf et à In Salah, les habitants se prépareront à une journée chaude avec des températures grimpant jusqu’à 26 °C.

Ainsi, que ce soit sur les côtes, à l’intérieur des terres ou dans les vastes étendues de notre Sahara, les températures de ce lundi offrent un éventail de sensations thermiques, invitant chacun à adapter sa journée en fonction de ces prévisions météorologiques.