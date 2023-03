Prévisions météo Algérie : temps chaud et ensoleillé au nord ce 16 mars

Un temps relativement chaud persiste sur différentes régions du pays. Après avoir marqué la météo de l’extrême sud algérien, voilà que la chaleur regagne le nord du pays, notamment les régions du centre et de l’ouest. Quelles sont les prévisions météorologiques pour cette fin de semaine ?

Pour ce jeudi 16 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un temps chaud marquera les régions proches côtières et intérieures de l’ouest et du centre-ouest du pays ». D’ailleurs, sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Tlemcen, Ain Defla, Saida, Mascara et Blida.

En outre, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 19 °C et 29 °C sur les régions côtières, entre 18 °C et 32 °C sur les régions intérieures et entre 26 °C et 39 °C sur les régions sahariennes.

D’après la même source, le mercure affichera 19 °C à Jijel, 20 °C à Annaba et à Skikda et 21 °C à Guelma. De plus, l’ONM a prévu 23 °C à Sétif, 24 °C à Djelfa, 25 °C à Oran, mais aussi, 26 °C à Alger et à Laghouat et 28 °C à Blida. Enfin, il est à noter que la température atteindra 30 °C Mascara, 32 °C à Illizi et 37 °C à Tindouf.

Quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi 16 mars ?

Le bulletin météo de ce jeudi 16 mars prévoit « un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions nord du pays ». Ainsi, c’est un temps printanier qui se maintient avec un ciel bleu et ensoleillé. Concernant les régions sahariennes du pays, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel généralement dégagé sur l’ensemble de notre grand sud ». Notant, toutefois, « la persistance d’un temps chaud sur les régions de l’extrême sud ».