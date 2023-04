Prévisions Météo Algérie : retour des nuages et de quelques pluies ce mercredi 19 avril

Avec l’arrivée de l’été, les conditions météorologiques sont en constante évolution, avec des températures relativement élevées et des précipitations sporadiques. D’ailleurs, la pluie pourrait faire son retour ce mercredi pour affecter différentes régions du pays au Nord et au Sud.

Pour ce mercredi 19 avril 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel souvent voilé sur les régions Centre et Est du pays, avec une tendance orageuse à partir de l’après-midi sur les hauts plateaux et les Aurès ».

Au niveau des régions Ouest du pays, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé couvrira les zones près des côtes et vers l’intérieur, devenant nuageux à partir de la soirée avec quelques pluies vers l’intérieur ». De plus, le bulletin de ce mercredi prévoit « un ciel souvent voilé sur les hauts plateaux avec développement de foyers orageux l’après-midi pouvant engendrer quelques averses de pluie par endroits ».

Enfin, pour ce qui est des régions Sahariennes, l’ONM a indiqué qu’ « un ciel souvent voilé couvrira Bordj Badji Mokhtar vers le Sahara central et le Nord Sahara, avec développements orageux isolés à partir de l’après-midi pouvant occasionner localement quelques pluies ». « Un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions du Sud, avec une tendance orageuse à partir de la soirée vers le Sud-Ouest, notamment vers la partie Ouest de la zone », a encore précisé Météo Algérie.

Point Météo : les températures pour ce mercredi 19 avril

Par ailleurs, les services de l’ONM ont communiqué les températures maximales prévues aujourd’hui, faisant savoir qu’elles oscilleront entre 21 et 24 °C sur les régions côtières, avec 21 °C à Tenes, à Jijel et à Tipaza, 23 °C à Tlemcen et 25 °C à El Tarf.

D’après la même source, les températures maximales atteindront entre 22 et 32 °C sur les régions intérieures du pays, où le mercure affichera 25 °C à Sétif, 27 °C à Bouira, 28 °C à Saida et à Batna et 30 °C à Mascara. Il convient également de noter que la température avoisinera entre 31 et 40 °C sur les régions Sahariennes, avec 33 °C à Biskra, 34 °C à El Oued et 37 °C à Ghardaia.