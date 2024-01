Prévisions Météo Algérie : retour de la pluie à partir de ce vendredi

Les prochains jours apporteront des variations climatiques significatives en Algérie, avec un impact majeur sur les régions de l’est du pays. L’Office national de la météorologie prévoit l’arrivée d’un système dépressionnaire dès vendredi prochain (2 février), altérant la situation atmosphérique dans l’est, tandis que les conditions resteront stables dans les régions centrales et de l’est du pays.

Donc, selon Houaria Ben Rekta, responsable de la communication à l’Office national de la météorologie (ONM), les régions centrales et de l’est bénéficieront d’une atmosphère calme et dégagée tout au long de la semaine. Cependant, des épais brouillards matinaux persisteront sur les zones côtières, avec la présence de nuages bas.

Cependant, à partir du vendredi à venir, un changement majeur est anticipé dans l’est du pays en raison de l’influence d’une dépression atmosphérique. La météo deviendra nuageuse et instable, avec des averses sur les régions côtières de l’est, telles que Jijel, Skikda, Annaba, Béjaïa, Constantine et Souk Ahras.

Les précipitations se présenteront sous forme de bruines intermittentes, touchant principalement les régions côtières de l’est et les zones proches du littoral.

Le températures repartent à la baisse

Par ailleurs, les températures demeureront saisonnières dans les régions du nord, oscillant entre 12 et 18 degrés Celsius. Cependant, dans le sud, les températures resteront plus élevées, se situant entre 20 et 30 degrés Celsius. Les zones d’altitude et les montagnes de l’Aurès enregistreront des températures minimales particulièrement froides, variant de -2 à 4 degrés Celsius.

Pour conclure, avec l’approche de ce changement climatique, il est crucial pour les résidents des régions impactées de prendre des précautions adéquates. Il est recommandé de rester informé des mises à jour météorologiques, d’éviter les déplacements non essentiels pendant les périodes de précipitations, et de se préparer à des variations de température significatives.