Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce vendredi 18 août ?

En cette journée du 18 août 2023, le ciel algérien prépare une palette variée de conditions météorologiques à travers le pays.

Des changements climatiques distincts sont alors au rendez-vous, allant du ciel dégagé aux épisodes orageux isolés. Parallèlement, les températures se distingueront en oscillant entre des extrêmes, illustrant la diversité géographique du territoire.

L’ONM émet un avertissement de niveau 01 (Vigilance Jaune) pour diverses régions du pays. Parmi celles-ci figurent Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Msila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, In-Salah, Batna, Annaba, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, El-Tarf, Adrar, Saïda et Naâma.

Ainsi, les habitants de ces régions sont donc appelés à être attentifs à l’évolution des conditions météorologiques, tandis que les autorités sont en alerte pour répondre aux éventuelles situations délicates.

Prévisions de ce vendredi 18 août 2023

Les températures prévues pour la journée illustrent donc une gamme thermique marquée par des différences significatives en fonction des régions géographiques de l’Algérie.

Les régions côtières afficheront des températures oscillant entre 30°C et 39°C.

Les régions intérieures connaîtront des valeurs thermiques allant de 36°C à 43°C.

Les vastes régions sahariennes connaîtront les extrêmes, avec des températures variant de 34°C à 46°C.

Cette gamme thermique se reflète dans les relevés de températures pour la journée : Tlemcen (34°C), Bejaia (29°C), Bouira (41°C), Setif (36°C), Alger (33°C), Tipaza (32°C), Tizi Ouzou (36°C), Blida (30°C), Beni Abbes (42°C), In Salah (39°C), In Guezzam (40°C) et Tamanrasset (35°C).

Dans l’ensemble, cette journée du 18 août 2023 offrira donc une palette variée de conditions météorologiques à travers l’Algérie, reflétant la richesse géoclimatique du pays. Il est alors conseillé de suivre attentivement les alertes météo et de rester informé des évolutions climatiques pour mieux s’adapter aux conditions changeantes de la journée.