Prévisions météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mercredi 22 mars ?

Après quelques perturbations atmosphériques ayant touché différentes régions du pays, le temps semble se stabiliser de nouveau. Des averses orageuses, des vents violents ainsi qu’une baisse des températures avaient affecté plusieurs wilayas au cours des jours passés, mais le beau temps semble reprendre le dessus.

Pour ce mercredi 22 mars 2023, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du territoire national ». Ainsi, la journée s’annonce plutôt ensoleillée et printanière avec quelques passages nuageux.

Concernant la vigilance marine, Météo Algérie n’a émis aucune alerte particulière quant aux vents et aux vagues dangereuses. La mer sera probablement calme sur l’ensemble de la bande côtière.

Bulletin météo : qu’en est-il des températures prévues ce 22 mars ?

Par ailleurs, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 17 et 26 °C sur les régions côtières, entre 16 et 26 °C sur les régions intérieures et entre 23 et 35 °C sur les régions sahariennes.

D’après la même source, le mercure affichera 17 °C à Béjaia, 18 °C à El Tarf, 20 °C à Tenes, 22 °C à Tipaza, mais aussi, 26 °C à Tlemcen. De plus, les services de Météo Algérie ont prévu 19 °C à Tebessa et à Djelfa, 21 °C à Bouira et 22 °C à Batna. Enfin, la température atteindra 23 °C à Biksra, 26 °C à Chlef et à Illizi, ainsi que 27 °C à Béchar.

Le printemps est-il arrivé un jour plus tôt cette année ?

Alors que le printemps météorologique a marqué son retour le 1er du mois de mars, le printemps astronomique a, quant à lui, dû attendre l’équinoxe, soit le moment où le Soleil est au plus haut point par rapport à l’équateur. Cette année, l’équinoxe du printemps 2023 a eu lieu hier, lundi 20 mars, et non le 21 mars comme on s’y attend habituellement.

Loin d’être une erreur de calcul, ce décalage s’explique par le fait que la Terre met en réalité 365,2422 jours pour tourner autour du Soleil. Ainsi, chaque année se termine avec un quart de journée en moins que sa durée réelle, d’où la décision d’avoir un mois de février qui comporte 29 jours tous les quatre ans. De plus, il faut aussi noter que ces variations affectent le jour de l’équinoxe.

Selon les prévisions, le printemps 2024 débutera le 19 mars. En effet, il faudra attendre 2102 pour que l’équinoxe de printemps tombe de nouveau un 21 mars. Cela affecte aussi l’équinoxe d’automne qui ne devrait pas coïncider avec un 21 septembre avant 2092.