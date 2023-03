Prévisions météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 14 mars ?

Un temps relativement chaud a marqué hier différentes régions du pays, particulièrement celles du Centre et de l’Ouest. Pour ce mardi 14 mars 2023, les températures observeront une légère baisse et évolueront sous un ciel partiellement nuageux au Nord, tandis que la chaleur se maintiendra à l’extrême Sud du pays.

Pour ce mardi 14 mars, les services de Météo Algérie ont prévu des températures maximales variant entre 20 °C et 25 °C sur les régions côtières, entre 18 °C et 27 °C sur les régions intérieures et entre 26 °C et 39 °C sur les régions sahariennes. En léger recul par rapport à hier, les températures prévues aujourd’hui restent douces et printanières.

Ainsi, l’ONM a prévu 20 °C à Jijel, 21 °C à Alger et à Skikda, 23 °C à Oran et à Annaba. Mais aussi, 21 °C à Sétif, 22 °C à Guelma et à Blida, 24 °C à Naama et à Mascara. De plus, le mercure affichera 30 °C à Djanet et à Biskra et 35 °C à In Salah.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mardi ?

Dans son bulletin météorologique pour ce mardi, 14 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué que les régions Nord du pays connaîtront « un ciel généralement voilé durant la matinée, notamment au niveau des hauts plateaux Ouest et Centre vers les régions côtières Est, devenant dégagé à peu nuageux l’après-midi ». D’après la même source, « le ciel deviendra passagèrement nuageux à partir de la soirée sur la partie Est de cette zone ».

En outre, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions sahariennes ». D’ailleurs, « le temps chaud persistera aujourd’hui au niveau de l’extrême Sud », a précisé l’ONM.

Concernant l’état de la mer, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vents violents » les cotes Centre et Est du pays, il s’agit de Tenes à Alger et de Dellys à El Kala. Les mêmes services ont aussi placé en vigilance jaune « vagues dangereuses » l’ensemble de la bande côtière du pays, allant de Marsa Ben M’hidi jusqu’à El Kala.