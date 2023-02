Prévisions météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi 14 février ?

Les prévisions météorologiques indiquent que le beau temps va encore persister aujourd’hui dans la majorité des régions du pays avec un soleil éclatant et un ciel d’azur. Toutefois, le retour de la pluie affectera une wilaya de notre grand sud ce mardi. Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce mardi 14 février 2023 ?

Dans son bulletin météorologique de ce mardi 14 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé marquera l’ensemble des régions nord du pays ».

Concernant les régions sahariennes, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel souvent nuageux avec quelques pluies sur le sud et le sud-ouest ». D’ailleurs, »ces pluies seront plus fréquentes et assez soutenues sur la wilaya de Tindouf ». Alors qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes », a encore précisé la même source.

Par ailleurs, l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues ce mardi 14 février oscilleront entre 16 et 20 °C au niveau des régions côtières, entre 07 et 20 °C au niveau des régions intérieures et entre 12 et 31 °C au niveau des régions sahariennes.

Météo Algérie : alerte pluie à Tindouf ce mardi 14 février

Dans une alerte à la vigilance de niveau 2 et de couleur orange, Météo Algérie a mis en garde quant aux averses de pluies qui affecteront la wilaya de Tindouf ce mardi. En effet, la quantité de pluie estimée atteindra entre 20 et 30 mm, et ce, durant la validité de ce bulletin qui s’étend jusqu’à 15h00 aujourd’hui.

En outre, il convient de rappeler que les services de l’ONM avait placé hier plusieurs wilayas du sud en vigilance jaune, mettant en garde contre des vents de sables. Il s’agissait des wilayas de Tindouf, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar.