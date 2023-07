Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi 27 juillet ?

L’été bat son plein et avec lui, vient un épisode météorologique exceptionnel qui a poussé les thermomètres à des niveaux vertigineux. La canicule, phénomène bien connu des saisons estivales, a récemment frappé avec une intensité rare, faisant de cette période une véritable fournaise pour de nombreuses régions du pays.

Ce jeudi 27 juillet 2023, la canicule continuera d’affecter les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah. En effet, un bulletin météorologique spécial (BMS) de Météo Algérie plaçant ces wilayas en vigilance orange de niveau 2 est encore en cours, et ce, jusqu’à demain. Les températures maximales oscilleront entre 48 et 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C, et les températures minimales varieront entre 34 et 39 °C.

Bulletin Météo Algérie de ce 27 juillet : que disent les prévisions ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel partiellement voilé à couvert localement sur les régions Ouest et Centre du pays. Notant qu’un ciel partiellement voilé couvrira les régions intérieures et les hauts plateaux, se couvrant durant l’après-midi, avec formation de quelques cellules orageuses isolées en fin de journée.

Au niveau des régions de l’Est, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un ciel partiellement voilé sera au rendez-vous aujourd’hui, avec formation de quelques nuages sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant s’accompagner de quelques cellules orageuses.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu un ciel partiellement voilé sur le Sud-Ouest du pays, le Sahara central et l’extrême Sud vers le Haggar/Tassili. Un temps dégagé marquera les autres régions, a précisé la même source.

Par ailleurs, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues ce jeudi atteindront entre 30 et 36 °C sur les régions côtières, entre 33 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 31 °C à Tenes, 32 °C à Annaba, 34 °C à Jijel et à Tlemcen et 35 °C à Alger. Aujourd’hui, le mercure affichera 36 °C à Saida, 38 °C à Mascara, 39 °C à Sétif et à Tebessa. Ainsi que 40 °C à Médea, 41 °C à Djanet, 42 °C à Biskra et 44 °C à Tindouf.