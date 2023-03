Prévisions météo Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 5 mars ?

Alors qu’il est habituellement annonciateur de la saison printanière, le mois de mars a accompagné le retour des précipitations et des températures relativement froides. En effet, les averses de pluies et les chutes de neige ont marqué les prévisions météorologiques de la semaine passée. Quel temps fera-t-il ce dimanche 5 mars 2023 ?

Sur sa carte interactive, l’Office National de la Météorologie (ONM) n’a émis aucune vigilance particulière pour ce dimanche. Alors qu’hier, l’ONM avait placé en vigilance jaune huit (8) wilaya de l’Est du pays, mettant en garde quant aux averses de pluies qui allaient les affecter. D’après la même source, il s’agissait des wilayas de Souk Ahras, Mila, Guelma, Annaba, Constantine, Skikda, Jijel et El Tarf.

D’ailleurs, il est à rappeler que les services de Météo Algérie avaient émis, samedi, un BMS pour placer en vigilance orange les wilayas de Bejaia, Jijel, Sétif, Mila, Skikda, Annaba, El Taref, Guelma et Souk Ahras qui allaient connaitre des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, et dont la quantité avoisinait entre 20 et 40 mm et pouvait atteindre ou dépasser localement les 50 mm.

Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 5 mars

Pour ce dimanche 5 mars 2023, des passages nuageux vont marquer les régions Nord du pays, pour se dissiper, petit à petit, en laissant place à un ciel partiellement voilé. Quelques pluies affecteront les régions de l’Est tandis qu’un temps généralement dégagé et ensoleillé marquera l’ensemble des régions Sud du pays.

Concernant les températures, le temps restera relativement froid ce dimanche avec des températures évoluant entre 6 et 18 °C au cours de la journée. Ainsi, le mercure affichera 11 °C à Souk Ahras et à Khenchela, 12 °C à Sétif et à Batna et 13 °C à Jijel et à Djelfa. Les températures atteindront les 16 °C à M’sila et à Tizi Ouzou, les 17 °C à Alger et à Mostaganem et les 18 °C à Mascara et à Bouira. Le temps sera plus doux au Sud avec 25 °C à Timimoun, 27 °C à In Salah et à Djanet, et enfin, 32 °C à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar.