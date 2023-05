Prévisions Météo Algérie pour ce lundi 22 mai : ciel voilé et pluies orageuses en perspective

Pour ce lundi 22 mai 2023, le ciel s’annonce voilé sur la quasi-totalité du territoire national, avec des averses de pluies orageuses en perspective. Que vous planifiiez une sortie ou que vous souhaitiez connaitre les conditions climatiques du jour, notre article vous propose un aperçu détaillé des prévisions météorologiques pour préparer au mieux votre journée.

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques pluies éparses ». D’après la même source, « ces pluies seront parfois orageuses en fin d’après-midi/soirée sur l’Intérieur et les hauts plateaux ».

Au niveau des régions Centre du pays, Météo Algérie a fait savoir qu’un « un ciel souvent voilé à nuageux marquera cette partie du pays, avec quelques pluies parfois orageuses en fin d’après-midi/soirée, notamment sur l’Intérieur ».

Selon les services de l’ONM, « un ciel partiellement voilé couvrira les régions de l’Est », tandis qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les régions Sahariennes ». À l’exception de « l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, où le ciel sera souvent voilé », a encore indiqué la même source.

Alerte Météo Algérie : pluies, orages et vents violents au rendez-vous ce lundi

En outre, il convient aussi de préciser que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « orage » plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, El Bayadh, Saida, Mascara, Tiaret, Relizane, Djelfa, Tissemsilt, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Medea et Bouira.

D’après la carte interactive de l’ONM, la vigilance jaune « pluie » concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Tiaret et El Bayadh. Outre les orages et la pluie, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Tindouf, Adrar, Béni Abbes, Timimoun, Béchar et El Baydh.

Bulletin Météo de ce 22 mai : qu’en est-il des températures ?

Par ailleurs, le bulletin météo de ce lundi 22 mai 2023 a indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 22 et 26 °C sur les régions côtières, entre 22 et 30 °C sur les régions intérieures et entre 28 et 44 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 22 °C à Annaba, à Skikda, à Jijel et à Alger, 23 °C à Oran et à Blida et 24 °C à Sétif. Ce lundi, le mercure affichera 26 °C à Batna, 27 °C à Tiaret et 30 °C à Chlef. Mais aussi, 34 °C à Timimoun et 38 °C à Ouargla.